Seviyor Mu Sevmiyor Mu?

Sevilip sevilmediğimizi biliriz, çünkü hissederiz. Anlamlandıramadığımız şey sevgi ile kırıcı tavırların nasıl bir araya geldiğidir. Eşimiz bizi güler yüzle karşılamadığında, bize bağırdığında, taleplerimizi önemsemediğinde sevgisini sorgulamak bu kafa karışıklığından ileri gelir.

FERHAN KÖKSAL

Seviyor-sevmiyor derken koparıp attığımız papatya yapraklarıyla neyi bilmek istiyorduk? Sevilip sevilmediğimizi mi? Belki de sevildiğimize inanmak için bir bahane arıyorduk yalnızca. Peki ya evliliğin üzerinden zaman geçince değişen neydi? Eşimizin bizi sevdiğini gösteren onca şey varken neden sürekli ispat ister hale geliyorduk? Yan yana gelince ne değişiyordu da eşimizin sevdiğini söylemesi, göstermesi ve hatta kimi zaman bizi buna ikna etmesi bir zorunluluk haline geliyordu?

Ya Görmek İstediğimiz Sevgi Değilse?

Başkalarıyla kurduğumuz ilişkilerin her birinin farklı bir rengi vardır. Kimi ilişkilerde entelektüel ihtiyaçlarımız kimisinde ise duygusal ihtiyaçlarımız ön plana çıkar. Hangi saik baskın olursa olsun ilişkilerin devamlılığını sağlayan en önemli etkenlerden biridir değer görme hissi. Bize katkısı olsa dahi değer görmediğimize inandığımız ilişkileri sürdürmekte zorlanırız.

Eşimizle ilişkimiz söz konusu olduğunda, ilk olarak sevgisinden emin olmak istediğimizi düşünsek de aslında çoğu zaman beklentilerimiz değerli hissetmekle ilgilidir. “Benimle ilgilen, sohbet et, beraber gezelim, zaman geçirelim…” gibi istekler karşılanmadığında “Yeterince sevilmiyorum” olarak tanımladığımız duygu aslında “Bu ilişkide kendimi değerli hissetmiyorum” da olabilir.

Duygu yanlış tanımlandığında, ihtiyaç da karşı tarafa doğru iletilemez. Sevilme ve değerli hissetme ihtiyaçlarımızı birbirinden ayırt edemediğimiz için eşimiz doğru davranışı tespit edip sergilemekte zorlanabilir. Ya da yanlış duyguya çalışıldığı için biz sonuçtan memnun olmayız. Neticede “Ne yapsam seni memnun edemiyorum. Seni sevdiğimi daha nasıl gösterebilirim? Sevmesem seninle durmam!” gibi tepki dolu cümleleri işitmek kaçınılmaz olur.

Sevginin Yetmediği Yer

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi ARALIK 2019 sayısında.