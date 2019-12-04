Küllü Külfetli Çamaşır Günlerinden Makine Keyfine

HURİYE KARNAP

Leğeni, kazanı, sodası, külü, sıcak suyu ile adeta bir merasime dönerdi çamaşır yıkamak bir zamanlar. Sadece bizde değil, tüm dünyada böyle idi. Hem de mecburiyettendi; zira kim isterdi dantelli yakasına dökülen yağ lekesiyle elbisesinin güzelliğine gölge düşürmeyi yahut çamurda, çimende oynayan çocuğunun o halde tertemiz evin bir köşesine oturmasını. Sadece bu da değil, sıhhat için de gerekliydi kirlenen her kıyafetin temizlenmesi.

Genelde çamaşır yıkamak kadınların işidir yahut bu iş kadınlara kalmıştır diyebiliriz. Bir istisnası var, o da yüzyıl evvelinin denizcileri. Rivayet olunur ki uzun deniz yolculuklarına çıkan denizciler, kirlilerini ip bağlı bir bez torbaya doldurup denize sarkıtırlardı. Çamaşırlar hem tuzlu suyun etkisiyle hem de hareket eden gemiye çarparak yıkanmış olurdu. Deniz suyuyla uygulanan bu temizlik yönteminin pek içimize sinmese de hayli pratik olduğunu kabul edelim ve asıl karada ve kadınlar tarafından yapılmakta olan külfetli temizlik işine dönelim.

Huu! Komşu Külün Var mı?

Aile büyüklerinden dinlemiş olanlar az çok aşinadır eskiden kadınların nasıl çamaşır yıkadığına. Üstelik bize özgüymüş gibi gelse de birkaç detay haricinde dünyadaki tüm kadınların ortak deneyimidir bu çamaşır yıkama usulü. Devlet erkanının yaşadığı saraylarda veya bürokrat kesimin şato, konak gibi meskenlerinde ayrı bir çamaşırhane olmakla birlikte çamaşır belirli günlerde yıkanırdı. Bu günler kimi ülkelerde ayda bir veya birkaç ayda bir iken Osmanlı Devleti’nde her hafta pazartesi ve perşembe günleriydi, halkın çamaşır günü ise sadece perşembe idi. Zira müminin bayramı olan cuma günü, temiz olmak icap ederdi. Her halükarda bu çamaşır günleri küllü ve külfetliydi.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi ARALIK 2019 sayısında.