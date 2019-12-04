Kızım ve Türk damadım Müslüman!

MARYAM TER VALKENHEUL

Farklı kültürlerden bir erkek ve kadın evlendiği zaman, buna çok kültürlü veya kültürler arası evlilik denir. Çok kültürlü bir evlilik kolay değildir. Bu yalnızca çift için değil, çiftin ailesi için de geçerlidir. Hele bir de dini farklılıklar var ise tartışılması, alışılması ve çözülmesi gereken pek çok mesele ortaya çıkar.

Yabancı bir eşle evlenerek kocam ve ben bambaşka ailelere, aşina olmadığımız kültürlere dahil olduk. Kocam her ne kadar 17 yıldır Hollanda’da yaşıyor olsa da benimle evlenip Hollandalı bir ailenin parçası olmak onun için büyük bir değişiklikti ve oldukça da zordu. Bu zorluk yalnızca onun için değil; annem, babam ve kız kardeşlerim için de geçerliydi. Aslında iş hayatında yabancı kültürden insanlarla bir arada olduğumuz için kültürel farklılıklarla başa çıkmaya alışıktık. Babamın işinden dolayı -kendisi Hollanda ordusunda bir subaydı- farklı ülkelerde yaşamıştık. Ancak kocamın Müslüman bir Türk olması ve benim de Müslüman olmuş olmam çok farklı bir şeydi. Size üstesinden gelmemizi gerektiren önemli sorunlara dair örnekler vereceğim.

Hollanda’da Düğün

Hollanda’daki düğünümüz sabırla vermemiz gereken ilk imtihanımızdı. Gelin ve damat olarak düğünümüzde alkol ve haram et servis edilmesini istemiyorduk. Maalesef, ailem bu isteğimizi çok rahatsız edici buldu ve “Peki, siz alkol almak istemiyorsanız öyle olsun ancak biz alkol servis etmek istiyoruz çünkü bu bizim kültürümüzde normal bir şey. Size bunun zararı ne ki?” dedi. Biz de onlara Sevgili Peygamberimizin (a.s.v) şu hadisini açıklamaya çalıştık: “Her kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa üzerinde içki içilen sofraya oturmasın.” (Tirmizi, Edep, 43)

Batılı ülkelerde yaşayan Müslümanlar her zaman bu kurala riayet edemeyebiliyor ve bu durum bazen kaçınılmaz da olabiliyor. O nedenle bazı Müslümanlar bile bizi bu konuda çok katı olmakla suçladılar. Ancak biz bu kurala sımsıkı sarıldık ve kısa tartışmalardan sonra güzel bir düğün yaptık. Sade bir düğün merasimi, sevilen bir hocadan manevi bir sohbet, ilahiler, çay, kahve ve pasta. Sonrasında da aile ve yakın arkadaşlarımızla müziksiz ve tabii ki alkolsüz bir akşam yemeği.

Türkiye’de Düğünler

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi ARALIK 2019 sayısında.