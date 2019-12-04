Kariyerde Neye Niyet Neye Kısmet?

Hayatımızdan mesleğimiz çıktığında çevremize karşı itibarımızı da yitiriyorsak ya da bizden geriye bir şey kalmıyorsa, kariyer yolculuğumuzda yolda kaldık demektir. Kariyerli olmaktan anladığımız, bir meslekte ilerlerken kendimize meziyetler katabilmekse durum başka tabii.

PERİHAN MURAT

Geçtiğimiz günlerde, haberlerde Japonların yoğun çalışma temposuna uygun hazırlanmış kol saatlerinden bahsediliyordu ve bu saat öyle bildiğimiz saatlerden değildi, sadece zamanı göstermiyordu. Aynı zamanda öğlen yemeğini de yemenize yardımcı oluyordu. Nasıl mı? Kol saati kadranının içine hazırlanmış mikro ölçekli yiyecekleri kolunuzda taşıyabiliyordunuz. Miniature Food yöntemiyle hazırlanan çeşit çeşit yemek… Kolunuzdaki saatin içerisine yerleştirilen bu minik öğünlerde amaç öğle ya da akşam yemeği yerken zaman kaybetmemenizi(!) sağlamak. Bu örnek, vahşi iş hayatındaki “Vakit nakittir” sözünün ironik bir şekilde vücut bulmuş hali. Metrolarda uyuklayan, kapsül odalarda yaşayan; yaşamak için çalışan değil, çalışmak için yaşayan bir ülke olan Japonya için bu durum belki çok şaşırtıcı değil. Ancak tabloya bakınca, çalışma hayatında henüz o raddeye ulaşmış radikal tutumlardan bahsedemesek de ister istemez aklımıza şu soru takılıyor: Peki bizde durum ne; yaşamak için mi çalışıyoruz, çalışmak için mi yaşıyoruz?

Vakit, ömrün sermayesidir. Bu, insana verilmiş en büyük nimetlerden biridir. Çalışmak ve üretmek ise emekle ilişkilidir. Geleneksel dünyada zaman doğal akışla ilerlerken; modern dünyada zamanın akışı mekanikle hızlandırılmış, suni olgunlaşmalarla “daha fazla ürün”e odaklanmıştır. Bundan ötürü de modern dünyada sermaye zamanla yakından ilişkilidir. Hızla ilerleme beklenir, sürekli yeni hedeflerle oyunun içinde olmamız istenir. Merkezde hep iş vardır ve tüketim alışkanlıkları da yine onunla şekillenir.

Kariyer Baskısı Ailede Başlar

Çağımızda sürekli olarak “sıfırdan zirveye tırmanmış” başarı hikayeleri parlatılır. Bu efsaneleştirme daha fazla çalışmaya ve daha fazla kazanmaya yönelik hedeflere hizmet için yapılır. “Ekmek aslanın ağzında” ya da “Büyük balık küçük balığı yutar” gibi tehdit unsurları da hızla yükselmeyi ve rekabet ortamına ayak uydurmayı tembihler. İşte bu bakış açısıyla beslenen modern iş dünyası, geleneksel tarım toplumundaki birliktelik, teslimiyet, kanaat gibi manevi değer ve deneyimlerden uzaklaşıp bireyin maddi kazanımlarına odaklanmıştır.

…

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi ARALIK 2019 sayısında.