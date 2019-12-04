Kadınlarla Aynı Hizada Namaz (Muhazatü’n-Nisa)

DR. HÜSEYİN OKUR

Kıymetli okuyucularımız, bu ay sizlerle nadiren de olsa karşılaşılabilecek bir durumdan bahsetmek istiyoruz. Bu konu, fıkıh kitaplarında “muhazatü’n-nisa” olarak geçmektedir. Genel olarak anlamı, cemaatle beraber aynı farz namazın kılındığı bir namazda erkek ile kadının aynı hizada olması demektir. Böyle bir durumun namazın sıhhatini etkileyen bir husus olduğu alimlerce beyan edilmiştir. Fakat meselenin detayında bilinmesi gereken bazı hususlar vardır.

Cemaatle namazın ehemmiyetini bildiren hadislere baktığımızda, bunların mutlak olduğunu, kadın veya erkek ayrımı yapılmadığını görürüz. Ancak Allah Rasulü (a.s.v) kadınların cemaate gelmeleriyle ilgili sözlerinde, onların namazlarını “evlerinde kılmalarının” daha hayırlı ve daha faziletli olduğunu ifade etmiştir. Mescitler Allah’ın evleri olduğu için elbette kadın erkek bütün Müslümanların ibadetine açıktır. Hz. Peygamber (a.s.v) döneminde de kadınların mescide geldikleri olmuştur. Ancak İslam’ın insanların mahremiyetine verdiği büyük önem dolayısıyladır ki, mescitlerde de bu hususa -mahremiyete- itina gösterilmesi emredilmiştir.

Cemaatle namaz kılınırken, imamın arkasında önce erkekler, sonra erkek çocuklar, sonra da kadınlar saf tutarlar. Bu düzen Hz. Peygamber tarafından öğretilmiştir. (Müslim, Salat, 132; Ebu Davud, Salat, 99) Bu sıranın erkeklerle kadınlar arasında gözetilmesi farz, erkeklerle erkek çocuklar arasında gözetilmesi ise sünnettir. (Merğinani, el-Hidaye, I, 57; Kasani, Bedaiu’s-Sanai’, I, 548.) İmama uyan cemaat bir kadından ibaret ise bu kadının imamın sağında veya solunda değil de mutlaka arka safta durması gerektiği konusunda alimlerin ittifakı vardır.

Cemaatle kılınan namazlarda, erkeklerin kadınlarla aynı hizada olmalarına “muhazat-ı nisa” denir ki bu, kadının erkeklerle aynı safta, yan yana veya erkeklerin önünde namaza durmasıdır. Cemaatle namazın erkek kadın karışık olarak, bu şekilde kılınması caiz değildir.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi ARALIK 2019 sayısında.