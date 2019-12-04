İyi Bir Arkadaş Dünyaya Açılan Kapıdır

Özel çocuklarımızın bazen yürüyebilmek bazen görebilmek için yardımımıza ihtiyacı vardır. Bazı özel çocuklarımızın ise bulunduğu ortamda kendini iyi ve güvende hissetmeye ihtiyacı vardır her şeyden önce. Bizim için sorun bile olmayan durumların onların hayatına büyük engeller teşkil edebileceğini unutmadan çevremize bakalım.

CEZMİ EŞELİOĞLU

İletişim, hayatımızı kimi zaman kolaylaştırırken kimi zaman da zorlaştırır. Önemli olan sağlıklı iletişim kurabilmektir. Neyi, ne zaman söylememiz gerektiğini bilebilmektir. “Az konuş, öz konuş” sözünü kendimize kılavuz yapabilsek ne de güzel olur değil mi? Yaşadığımız bazı sıkıntılarımızın nedenini iletişimde kullandığımız olumsuz cümlelere yükleyebiliriz. Bu sıkıntılar bizi iş hayatımızda yahut sıkışık bir trafikte bulduğu gibi ailemizde de yakalayabilmekte.

Özel eğitime muhtaç öğrencilerle çalışırken karşılaştığımız problemlerden bazıları iletişim eksikliğinden kaynaklanabiliyor. Bunlardan biri de “içine kapanık” diye tasvir ettiğimiz öğrencilerimizin sessizliğidir. Çocuklarımızın içe kapalı olmaması, çevresiyle sağlıklı iletişim kurabilmesi için onlarla konuşalım, onları dinleyelim. Onlarla iletişime geçerken kendilerine değerli olduklarını hissettirelim. Gözlerinin içine bakarak konuşalım ya da dinleyelim. Nasıl ki biz biriyle konuşurken dinlenilmek istiyor, gözlerimize bakılmasına ihtiyaç duyuyorsak, aynı beklenti çocuklarımız, öğrencilerimiz için de geçerli.

Hafif derecede zihinsel engellilerin eğitim gördüğü bir okulda çalışırken, okulumuz idaresi tarafından sınıfıma yeni bir öğrencinin geldiği söylendi. Sınıfımdaki öğrencilerin hepsi erkekti lakin yeni gelen, sessiz bir kız öğrenciydi. Şule ile tanışmak üzere diğer binaya gitmiştim. Yanında annesi ve akrabalarından iki hanım vardı. Annesi ile iletişime geçemiyorduk. Bizleri sadece dinliyor, konuşmuyordu. Bir soru sorduğumuzda ise çok kısa cevaplar veriyordu. Diğer iki hanımdan daha sonra öğrendik ki yaşadığı olumsuzluklardan dolayı annesinin de sağlığı yerinde değildi. Eşinden ayrılmış ve şimdiki kocası da Şule’nin üvey babasıymış. Şule’nin akrabası olan hanımlar herhangi bir durumda kendileri ile iletişime geçebileceğimi söylemişlerdi.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi ARALIK 2019 sayısında.