Hayata Anlamlı Bir İz Bırakmak İçin Nazenin Gençlik

Gençlerin sosyal, kültürel ve manevi gelişimlerine yönelik faaliyetleriyle dikkat çeken Nazenin Gençlik, genç kızları yalnız yarının değil, bugünün de teminatı olarak görüyor ve onları hayata anlamlı bir iz bırakmak için teşvik ediyor.

MÜZEYYEN YILDIZ

“Gençliğe Değer” sloganıyla yola çıkan Nazenin Gençlik, dünyayı güzelleştirme derdindeki üniversiteli kızları bir araya getiriyor. Gençlerin sosyal, kültürel ve manevi gelişimlerine yönelik faaliyetleriyle dikkat çeken Nazenin Gençlik, genç kızları yalnız yarının değil, bugünün de teminatı olarak görüyor ve onları hayata anlamlı bir iz bırakmak için teşvik ediyor. Bu güzel hareketi daha yakından tanımak için Nazenin Gençlik’in koordinatörü Vildan Sözbilir’le keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. “Öğrencilerimiz sadece kendilerine hizmet sunulan, pasif bir durumda değiller; bizlerle eş zamanlı olarak hizmet üreten, oldukça aktif bir konumdalar” diyen Sözbilir’in anlattıkları bizler kadar sizlerin de umutlarını tazeleyecek.

“Belki hala bilmeyenler vardır” diyerek soralım: Nazenin Gençlik kimdir, nedir?

Nazenin Gençlik “Bir kalbiniz var; onu hatırlayın, onu tanıyın” diyerek yola çıkmış bir oluşum. Nazenin Gençlik Gönüllüsü de bu sloganın kalbi aslında. Günümüzde gençler salt meslek sahibi olmak, başarıya ulaşmak gibi dar çerçeveli hedefler arasında sıkışmış durumda. Onların iyi kullar, iyi evlatlar, iyi ebeveynler, iyi arkadaşlar olmasını önceliyoruz. Topluma yapılacak en büyük katkının önce iyi insan olmaktan geçtiğini biliyoruz çünkü.

Nazenin Gençlik vatanına, milletine, dinine ve ailesine katkı sağlayacak, “başkalarının derdiyle dertlenebilen” bir gençlik anlayışını ihya etmek için gençlerle birlikte çalışan bir yapı. Onların entelektüel ihtiyaçlarını göz ardı etmeden, yaşadıkları çağı doğru yorumlamalarını, kendilerine doğru bir yol haritası çizmelerini önemsiyoruz. Bunun için seküler dünyanın dayattıklarına rağmen gençlerin gelişimini Kur’an-ı Kerim ve sünnet rehberliğinde destekliyoruz. Kısacası iyi ve doğrunun ancak nezaketle, “nazenin adımlarla” mümkün olduğunu düşünen bir gençlik yapılanmasıyız.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi ARALIK 2019 sayısında.