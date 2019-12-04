Dini Eğitim Nerede Verilir?

Toprak tohum için elverişsiz ise, sağlanan bakım ne kadar iyi olursa olsun istenen ürün elde edilemez. Çocuğa dini bir eğitim verebilmek için, içinde yetiştiği ailenin bu eğitimi mümkün kılacak özelliklerde olması gerekir.

HATİCE ÇALIŞ

Çocuklarının iyi bir dini eğitim almasını arzulayan anne babalar ya eğitim müfredatında buna yönelik unsurlar bulunan okullara ya da Kur’an kurslarına yöneliyorlar. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çocuk ve gençlere yönelik dini mahiyetteki etkinlikler de alternatif çözümler arasında görülüyor. Peki, yetkin eğitimciler ve doğru müfredat ile çocuklara çok değerli katkılarda bulunabilecek bu kurumlardan istenen verim alınabiliyor mu? Ya da doğru soruyu sormak gerekirse, çocuğun dini eğitiminde bu kurumların tek başına başarılı olması düşünülebilir mi?

Eğitim Okuldan Önce Başlar

Çocuk ilk defa okula başladığında o güne kadar edinmiş olduğu kültürel ve entelektüel birikimini de beraberinde getirir. Bundan sonra öğretmenleri bu birikimin izin verdiği ölçüde çocuğa katkıda bulunabilecektir. Çocuğun gözlem ve taklit yoluyla benimsediği değer yargıları, olumlu-olumsuz deneyimlerinden beslenen kabulleri ve kullanmaya alıştığı iletişim dili bir gölge etmen olarak daima sınıfta hazır bulunur.

İşin öğretmenler açısından zor olan kısmı, çocuğun okula başlamakla beraber hala mevcut kazanımlarını edindiği çevrede yaşıyor olmasıdır. Eğer bu çevre eğitim hedeflerini destekler nitelikte değilse, öğretmenin ve okulun çocuğa katkısı beklenenin altında kalacaktır. Söz konusu dini eğitim olduğunda bu durum daha karmaşık bir hal alır. Zira velinin çocuğunda bir an önce görmek istediği davranış değişiklikleri vardır. “Beş vakit namaza başlasın, düzenli Kur’an okusun, kötü söz söylemeyi bıraksın, tesettüre girsin…” ve benzeri istekler her fırsatta öğretmene iletilir.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi ARALIK 2019 sayısında.