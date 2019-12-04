Bebeklerde Güvenli Bağlanmanın Önemi

AYZIT ULUAT

Bebeğin, ilk iki yılda hissettikleri onun neredeyse tüm hayatını şekillendiriyor. Yani anne (ya da bakımı üstlenen kişi) ile bağlanma şekli, annesine duyduğu güven ve tensel temasın verdiği huzur sayesinde bebeğin hem ruhsal hem de zihinsel olarak gelişimi desteklenir. Bu destek, onun karakter şemasına yön vererek ileriki hayatında sorunlarla başa çıkmasından ergenliğini daha kaygısız geçirmesine, eş ve arkadaş seçimindeki hassasiyetten iş hayatındaki başarısına kadar birçok konuyu da etkiliyor.

Özellikle annenin, bebeğin ihtiyaçlarını; acısını, mutluluğunu, özlemini, korkusunu doğru anlayıp, şefkat dolu bir tavırla bebeğe gerekli güveni vermesi gerekiyor. Kendini güvende hisseden bebek, ebeveyninin ulaşılabilir olmasından dolayı kaygısız büyüyor. Böylece zihinsel gelişimi destekleniyor ve etrafı daha çok keşfetmek istiyor, neden-sonuç ilişkisini daha derin anlamlandırıyor ve zamanını daha huzurlu geçiriyor.

G üvenli Bağlanma İçin Tavsiyeler

Güvenli bağlanmada sözsüz iletişim çok önemlidir. Yani bebeğinizle iletişim kurmak için illa konuşmanıza gerek yoktur. Göz temasınızdan yüz ifadenize, sevgi dolu bakışlarınızdan şefkatli bir kucaklamaya her haliniz, her hareketiniz bebeğiniz için derin bir anlam ifade eder ve hepsi bebeğinizle olan iletişiminizde önemli detaylardır.

Tabii bunların yanında sözlü iletişiminiz de bir o kadar ayrı önem taşır. Sahiplenici bir ses tonuyla bebeğinizle bol bol kitap okumanız, birlikte ninni, şarkı ya da ilahi söyleyip keyifli vakit geçirmeniz güvenli bağlanmayı pekiştiren en güzel anlardır.

Göz Teması Kurmak: Bebeğinize her zaman sevgi dolu gözlerle bakmanız, onun size olan güvenini oldukça destekler. Gülümseyen gözlerle onu izlemek, konuştuğunuz zaman gözlerinin içine bakmak, göz göze muhabbet etmek bebek için oldukça huzur vericidir. Kızdığınız zaman da hiddetle bakmak yerine gözlerinizi bir süreliğine ondan kaçırmak yine güven konusunda destekleyici olacaktır.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi ARALIK 2019 sayısında.