Akıp Giden Zamanın Neresindeyiz?

Sahip olduğumuz en büyük nimetlerden biri olmasına rağmen, en kolay harcadığımız şey hiç şüphesiz ki zamanımızdır. Allah’ın kullarına olan nimetleri çoktur, bunlar sayılamaz. Beşerin bunları sayabilmesi, hakikatini idrak edebilmesi mümkün değildir.

DR. HÜSEYİN OKUR

Sahip olduğumuz en büyük nimetlerden biri olmasına rağmen, en kolay harcadığımız şey hiç şüphesiz ki zamanımızdır. Allah’ın kullarına olan nimetleri çoktur, bunlar sayılamaz. Beşerin bunları sayabilmesi, hakikatini idrak edebilmesi mümkün değildir. Zaman da hayatın sermayesidir, insan vücudunun meydanıdır. İnsanın yaşamını sürdürdüğü, onda kaldığı, istifade ettiği sahadır. Kur’an-ı Kerim asıl nimetler içinde bu nimetin ne kadar büyük olduğunu beyan etmiş, zamanın diğerlerine göre ne kadar yüce olduğuna işaret etmiştir. Nitekim pek çok ayet-i kerime zamanın, ne kadar büyük bir nimet olduğuna ve de önemine işaret etmektedir. Vaktin boşa harcanmasının neticelerinden birisi servet kaynaklarından çoğunun zayi edilmesidir. Eskiye nazaran günümüzde pek çok önemli şeyi, örf ve adetlerimizi, bazı değerlerimizi kaybettiğimizi terennüm ediyor ve bunun sebeplerini de zamanın getirdiklerine bağlıyoruz. Peki, ya bizden götürdükleri? Belki de asıl sorulması gereken budur. Zira hızla akıp giden hayat içinde bizden giden en önemli şey, bir daha asla geri getiremeyeceğimiz vakittir. Yeryüzündeki birçok nimetin alternatifi veya yitirilmişse telafisi mümkün iken, geçip giden bir anın geri getirilmesi asla mümkün değildir.

Bu ay kapak konumuzu Perihan Murat kaleme aldı. Her satırı düşünmeye değer bu yazıda insan, hayat ve hedefler ekseninde kariyerin anlam ve amacı hakkında önemli analizler yapılıyor; insanın hedeflerine doğru ilerlerken gözden kaçırdıklarına değiniliyor. Bu ay güzel haberlerimizde var siz değerli okurlarımıza. “Harekette bereket vardır” düsturuyla sayfa sayımızı arttırdık ve dergiye yeni bölümler kazandırdık. Şöyle ki; artık bundan sonraki sayılarımızda “Nazenin Gençlik Sayfaları” adıyla, gençler için hazırladığımız özel bölümler yer alacak. Gençleri ve kendini genç hisseden herkesi dergiye yeni bir soluk getiren bu sayfalarımızı okumaya davet ediyoruz.

Efendim, bir sonraki sayımızda görüşmek üzere, fi emanillah…