Eşim ve Çocuklarımın Desteğini Kazanmak İstiyorum

PSİKOLOG CEMİLE AKDAĞ ÇEBİ

Merhaba Cemile Hanım;

Ben 45 yaşında, üç çocuk annesi bir ev hanımıyım. Eşimin ailesiyle yıllardır birtakım problemler yaşıyoruz. Daha doğrusu ben yaşıyorum… Eşim çoğu zaman beni anlamadığı gibi çocuklarım da anlamıyor. Genellikle yalnız yaşıyorum duygularımı. Bir yıldır eşimin ailesiyle görüşmüyorum, eşim ve çocuklar görüşüyor ama. Onların iletişimine engel olmuyorum asla, saygı duymak zorundayım zaten. Fakat çocuklarla bana laf taşıyorlar, beni herkese kötülüyorlar maalesef. İşte buna tahammül edemiyorum artık. İnanın mide hastası oldum üzüntüden, o kadar yalnız hissediyorum ki kendimi… Sizce ne yapmalıyım? Bana yapılan onca haksızlığı sineye mi çekmeliyim? Eşimin ve çocuklarımın desteğini kazanmak istiyorum. Çocuklarım da ergenlik çağında, zaten hassas bir dönemdeler. Lütfen yardımcı olun…

Merhabalar,

Eşinizin ailesiyle ilgili yaşadığınız sorunlarda, eşinizin ve çocuklarınızın yanınızda olmasını isteyişinizi anlayabiliyorum. Ancak belli ki, onlar böyle bir ilişkide taraf tutmayı tercih etmiyorlar. Çocuklarınızın ilişkinizde aracı olduğunu ve laf taşıdığını söylemişsiniz. Böyle durumlarda sorununuz olan kişilerle aranızda bir aracı olması işi daha da karıştırabilir. Çünkü aracı olmadığında, iki taraf da duygularını doğrudan, olduğu gibi ifade şansı bulabilir ve anlaşılmayan durumlar olsa dahi ilişki kopmamış olur.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi KASIM 2019 sayısında.