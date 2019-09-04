Farabi Kültür Evi Ziyaretçilerini Bekliyor

HAFSA KÖTEN

Geçtiğimiz günlerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kültür A.Ş. ortaklığında Ebu Nasr Farabi’nin hayatı ve eserlerinin yer aldığı “Kültür Evi”nin açılışı gerçekleştirildi. Topkapı Kültür Parkı’nda kurulan, “Türk Dünyası Kültür Mahallesi”nde bulunan Farabi Kültür Evi, bilim dünyasına meraklı ziyaretçilerini bekliyor. Açılan Kültür Evi yeni nesiller için Farabi’yi daha yakından tanımaya, eserlerini inceleme imkanı bulmaya ve çalışmalarını takip etmeye vesile olacak.

Farabi sadece Türk ve İslam dünyasının değil, aynı zamanda dünyanın en büyük filozoflarından biri. Felsefe alanında Aristo’dan sonra Muallim-i Sani yani ikinci öğretmendir. O, bütün ilimlerle meşgul olmasının yanı sıra felsefe, fizik, metafizik, ahlak ve siyaset ile daha çok ilgilenmiş; irili ufaklı yüz kadar eser kaleme almıştır.

Eğitim Sisteminde Yeni Dönem

Milli Eğitim Bakanlığı, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi içerisinde “Sosyal Etkinlik Modülü” oluşturdu. Öğrencilerin sosyal etkinlikleri; bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler ve toplum hizmeti olmak üzere beş ana başlıkta değerlendirilecek. Kayıtlar, e-Okul sisteminin dışında karneyle birlikte “sosyal etkinlik belgesi” olarak da öğrenciye verilecek. Sosyal etkinlikte bulunan öğrenciler modüle göre, “sosyal etkinliğe katılanlar”, “ürün ortaya koyanlar”, “performans gösterenler” ve “derece alanlar” şeklinde dört ana kategoride değerlendirilecek. Tutulan kayıtların, öğrencinin bir üst eğitim kurumuna yerleşirken rehberlik hizmetlerine kaynaklık etmesi hedefleniyor. Okul idaresi ve öğretmenler, okula gelen bir öğrencinin sporla ya da sanatla ilgilenip ilgilenmediğini sisteme bakarak görebilecek.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi EYLÜL 2019 sayısında.