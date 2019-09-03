Kızım Arkadaşları Tarafından Dışlanıyor

PEDAGOG PERİHAN GÜL

Merhaba Perihan Hanım;

9 yaşındaki kızım arkadaşlık ilişkilerinde problem yaşıyor. Oturduğumuz sitede birkaç yakın arkadaşı vardı, şimdi hepsiyle kavgalı. Yaz boyu yeni arkadaşlıklar kurması için gayret ettim ama olmadı. Genellikle eve gözleri yaşlı geliyor. “Beni sevmiyorlar, oyunlarına dahil etmiyorlar” diyor. Okul döneminde belki düzelir diye umut ediyorum fakat geçen sene de benzer problemleri yaşadık. Evde son derece sakin, akıllı ve mülayim bir çocuk. Sizce neden dışlandığını hissediyor? Onu böyle üzgün gördükçe ben de çaresiz kalıyorum…

Değerli Okurumuz;

Çocukların bebeklikten itibaren arkadaşlık ilişkisi kurmaya ve birlikte oyun oynamaya ihtiyaçları vardır. Çocuk ilkokula başladığında arkadaş sayısı daha da artar, özellikle grup oyunlarında artış görülür. Çocuklar arkadaşlarını genellikle okulda kendi sınıflarından, aile çevresinde ise yakın komşularından; kendi yaşlarına, cinsiyetlerine ve zihinsel düzeylerine uygun olarak seçerler. Yaşları biraz daha ilerlediğinde yardımsever olma, dürüst olma, özverili olma gibi kişilik özellikleri arkadaş seçiminde etkili olmaya başlar.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi EYLÜL 2019 sayısında.