Evlerde Okul Telaşı

PERİHAN MURAT

Tatil Kitabı: Yaz tatilinin başında büyük hevesle alınan kitaplar vardır. Bunlar öğretmenlerin önerdiği; öykü, roman ya da alıştırma maksatlı “zihinden problemler” tarzı kitaplardır. Evin içerisinde konumu belirsiz olan bu kitapları hepimizin gözü bir yerlerden ısırır. İlk birkaç gün çalışma masasında, sonraki günler evin salonunda, mutfağında, sonrasında ise süpürge yaparken ya da temizlik esnasında koltuk altlarında ya da evin kuytu köşelerinde karşımıza çıkabilirler. Çocukların okul açılınca canhıraş aradıkları bu kitaplar, ortadan kaybolma konusunda çakmaklardan sonra gelir. Kimi zaman gidilen piknikte, yazlıkta unutulur kimi zaman evin derinliklerinde kaybolur. İsterseniz küçük bir deneme yapabilirsiniz. Gelecek yazın başında siz de elinizdeki tatil kitabını evde bir yere sakince bırakın. Dönerse sizindir, dönmezse zaten hiç sizin olmamıştır.

Beslenme Çantası ve Matara: Beslenme çantası ve matara ikilisi ilkokulun vazgeçilmezlerindendir. Anne babalar en uygun fiyata en sağlamını almaya çalışırken, çocuklar en afilli, süper kahramanlı, pahalı ve janjanlı olanları tercih eder. İlk günlerin hevesiyle içerisine yerleştirilen gülen suratlı sandviçler, anne kekleri, taze meyveler, renkli peçeteler ve sevimli süslemeler zamanının acımasızlığına yenik düşer ve sabahın köründe uyuklayarak çantaya atılan bir paket bisküvi, hoptiri hoptan kekler ve hazır meyve suları beslenme saatini ele geçirir. Miniklerde ise durum beslenme çantasını ve matarasını ilk haftalar kaybetmeden ilerlerse büyük başarı sağlanmış olur. Zamanla “Ben büyüdüm” imajına ters düştüğü için kullanılmayan bu araç gereçler, “Bebek değilim ben, harçlık verin yeter” serzenişine kurban olur. Evde kalan o janjanlı beslenme çantaları, süper kahramanlı mataralar ise varsa küçük kardeşe, yoksa anne babaya geçer. Evet, o koca koca insanların parklarda, bahçelerde yürüyüş yaparken ya da açık hava spor alanlarında kollarında asılı duran pembiş renkli, prensesli, örümcek adamlı mataralarının tek açıklaması budur.

Defter:

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi EYLÜL 2019 sayısında.