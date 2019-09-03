Efendimizin (s.a.v) Annelerimizin Eğitimine Verdiği Önem

Fahr-i Kainat Efendimiz, her Müslümanın maddi ve manevi yönden ailesinden mesul olduğunu şöyle bildirir: “Hepiniz çobansınız ve hepiniz idaresi altındakilerden mesulsünüz.

FATMA DEMİRTAŞ

Fahr-i Kainat Efendimiz, her Müslümanın maddi ve manevi yönden ailesinden mesul olduğunu şöyle bildirir: “Hepiniz çobansınız ve hepiniz idaresi altındakilerden mesulsünüz. İmam (idareci) çobandır, reayasından (halkından) sorumludur. Erkek ailesinin çobanıdır ve idaresi altındaki ehlinden mesuldür. Kadın kocasının evinin çobanıdır, idaresi altındaki çocuklarından sorumludur…” (Buhari, Cum‘a, 11) Bu mesuliyeti en iyi bilen Allah Rasulü (s.a.v) müminlerin anneleri olan zevcelerinin eğitimi ile özel olarak ilgilenmiştir. Annelerimiz de Allah Teala’nın emrini, kitabını ve dinini öğrenmek için son derece gayret etmişlerdir. Bu hususta Hz. Aişe (r.a) validemiz Rabbimizin pek çok nimetine mazhar olmuştur.

Annelerimizin Anlamadıkları Ayetleri Sormaları

İbn Ebu Müleyke (rh.a) şöyle anlatıyor: “Hz. Peygamber’in zevcesi Aişe, bilmediği herhangi bir şeyi işitse, bunu öğrenmek için muhakkak Peygamber’e müracaat ederdi. Bir defasında Allah Rasulü (s.a.v) ‘Sonra kim hesaba çekilirse azap edilmiş olur’ buyurdu.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi EYLÜL 2019 sayısında.