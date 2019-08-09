Yazın Renk Tonlarıyla Serinleyin

Tabiatın bağrından kopan yeşillerin birçok tonunu yaşam alanlarında kullanmak gerekir. Mesela hala bir salon bitkiniz yoksa hemen düşünün en az bir tane edinmeyi.Yeşilin tesiri kadar canlı oluşu, havayı temizlemesi pozitif bir atmosfer oluşturacaktır.

YEŞİM ŞENTÜRK

Dekorasyonda renk kullanımının önemine dair pek çok yazı okudunuz bu sayfalarda. Bu ay da renk mevzusuna giriyor ve doğadan ilham alıp yaza en çok gidecek, serin çağrışımları olan renkleri ev içinde nasıl kullanabileceğinizi anlatıyoruz. Hazırsanız başlasın efil efil renkler!

Mint Yeşili (Mentol Yeşili) Ferahlığı

Daha ismini söylerken nefesimizi açan bir etkiye sahiptir yeşilin bu tonu. Tabiatın bağrından kopan yeşillerin birçok tonunu yaşam alanlarında kullanmak gerekir. Mesela hala bir salon bitkiniz yoksa hemen düşünün en az bir tane edinmeyi. Yeşilin tesiri kadar canlı oluşu, havayı temizlemesi pozitif bir atmosfer oluşturacaktır. Mint ya da mentol yeşili dediğimiz tonu en azından yardımcı aksesuarlarda, mesela seramiklerde tercih edebilirsiniz. Pudra, açık pembe yahut yeşilin diğer tonları gibi tamamlayıcı birkaç renkle uyum içinde olacaktır.

Serinleten Okyanus Mavisi

Denizi izlemek ya da yüzmek hemen herkesi rahatlatır. Peki, bu rahatlamanın temelinde yine büyük oranda denizin o güzel renginin etkisinin olduğunu biliyor muydunuz? Bu bize gösteriyor ki tabiatta yoğun ve yaygın olarak bulunan renkleri -çoğunlukla maviyi ve yeşili- kendi yaşam alanlarımızda ölçülü kullanmak, benzer hislerin ruhumuzda canlı kalmasına sebep olacak. Okyanus mavisi daha çok yazlık yerlerde, sahil ya da ada evlerinin dekorasyonunda kullanılıyor ve insanın üzerinde rahatlama, ferahlama gibi çok olumlu etkiler bırakıyor. Cam eşyalara da yakışan bir renk olması sizi dekorasyonda zorlamayacaktır.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi AĞUSTOS 2019 sayısında.