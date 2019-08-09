Külfetleri ve Nimetleriyle İlk Hac Yolculuğum / 1988

MARYAM TER VALKENHEUL

1988 yılının sıcak bir yaz mevsiminde eşimle birlikte hacca gittik. İslam’la müşerref olalı bir sene oluyordu ve beş vakit namaz kılmayı henüz öğrenmiştim. Hac için hazırlık safhası tam bir karmaşaydı. İlk olarak, Suudi elçiliğinin bana vize vermemek istemesiyle karşılaştım. Hollanda pasaportlu bir Hollanda vatandaşı olmama karşın bir Türkle evli olduğumdan, beni nereye koyacaklarını bilmiyorlardı. Onlara göre hacca, Hollandalı Müslümanlarla birlikte gitmeliydim; ancak o dönemde böyle birini bulmam mümkün olmadı. Akrabalarım arasında Müslüman da yoktu. Ne Diyanet ne elçilik benimle ilgili kesin bir karar verebiliyordu. Artık yavaş yavaş hacca gidemeyeceğimi kabullenmeye başlamıştım. Sadece dua üstüne dua ediyordum ve Allah Teala’dan bir çıkış yolu göstermesi için yardım istiyordum. Sonunda kocamın hacca gitmesinden bir gün evvel bir telefon geldi. Bu, hac için iznimin çıktığını bildiren telefondu, elhamdülillah!

İmam Gazali’nin İzinde Haccetmek

Bugünlerde Semerşah ve Diyanet gibi kurumlar, haccın içeriği ve uygulamaları hakkında seminerler vererek bu konuda birçok çalışma yapıyor. Ancak o yıllarda bu gibi şeyler yoktu; okuyamadığım Türkçe ve Arapça dua kitapları dışında. Hacla ilgili gayet sınırlı bilgilere sahiptim. O günlerde tanıdığım Endonezyalı bir hanım (ki ben ona kız kardeşim diyeceğim) bana bu konuda yardımcı olacak birtakım şeyler yazmıştı. Bir de bagajıma, İmam Gazali’nin İhya’u Ulum’id-Din kitaplarından birini saklamıştım. Aslında bunu yaparak büyük bir risk alıyordum; zira o yıllarda bu muhteşem kitap ve değerli yazarı Suudi Arabistan’da yasaklıydı. Buna mukabil bu kitap benim için büyük bir yardım ve destek vesilesi oldu; özellikle de haccın ruhunu ve değerini anlamam noktasında.

…

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi AĞUSTOS 2019 sayısında.