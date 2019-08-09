Düşelim İyiliğin Patika Yollarına

HATİCE METİN

İyi biri olmak için sayısız yol var önümüzde. Sadaka vermek, hasta ziyaret etmek, anne babaya hürmet, eş ve evlada şefkat, komşuya ikram iyiliğin bilinen yollarından. Herkes enerjisi yettiğince yürüyor bu ana yollardan birinde, birkaçında yahut hepsinde ama bir de iyiliğin patika yolları var. Pek bilinmeyen diyemesek de pek düşünülemeyen bu ince yollar biz navigasyon insanları için bazen görünmez olabiliyor. Görünmedikçe de iyilik fırsatları elimizden kayıp gidiyor.

Nerededir peki o patika yollar? Mesela AVM’dedir. Koskoca beton yığını içinde patika olması ihtimaline gülüyorsanız, sizi ciddiyete davet ederim zira yumurtaya can veren Rabbimiz AVM’ye de cennete giden bir patika döşemiş olabilir. İyi bakmak lazım.

Ne görüyorsunuz? Koskoca bir mağaza, her yerde etekler, pantolonlar, tişörtler falan… Daha dikkatli bakın, şu karıştırılmış elbise yığını içinde yürünmemiş bir patika var işte. Hah, şimdi oradan aldığınız ibret var ya henüz bozulmamış kazak reyonuna yönelirken sakın onu elinizden bırakmayın. Bakıp incelediğiniz kazağı öylece bırakıp gitmeyin oradan. Katlayıp yerine koyun, düzenli kalmasını sağlayın. Evet biliyoruz, bunu yapması için maaş alan çalışanlar var orada. Ve siz ne kadar katlasanız da saniyeler sonra birileri gelip tarumar edecek orayı. Ama unutmayın, baktığınız kıyafeti dağıtmadan yerine koyarak o çalışana saygı duyduğunuzu göstermiş oluyorsunuz. Hem insanın bozduğunu düzeltmesi kadar rahatlatan kaç şey var şu dünyada? Patikadan geçtiniz işte. Nasıl? Yorulmadınız inşallah…

Şehrin Gürültüsünde Bir de Siz Kulaklarımıza Kastetmeyin

Yorulmadıysanız, patika aramaya devam…

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi AĞUSTOS 2019 sayısında.