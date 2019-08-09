Çocuğumuzla Nitelikli Zaman Geçirmenin Yolları

Nitelikli zaman; ebeveyn ve çocuğun tümüyle birbirine odaklandığı, sağlam bir iletişim içinde olduğu ve başka işlerle uğraşmadığı bir vakte tekabül eder. Önemlidir; çünkü anne ve babayla geçirilen güzel vakit kısa da olsa, çocuğun sosyal, bilişsel ve duygusal gelişimine büyük katkı sağlar.

ELİF ÖZDEMİR

Her ebeveyn çocuğuna geniş zaman ayırmak, onunla daha çok vakit geçirebilmek ister. Ancak gündelik meşgaleler, iş hayatı ve çeşitli sorumluluklarla ilgilenme mecburiyeti yüzünden bunu yapabilmek güçleşir bazen. Yoğunluğun azaldığı, işlerin hafiflediği bir an, bir hafta sonu, bir tatil günü gelsin diye beklerken bir de bakarız ki haftalar geçmiş ve biz planladıklarımızı yapamamanın sıkıntısı içinde, çocuklarımızın kırgın gönülleriyle baş başa kalmışız.

Hal böyleyken geniş ve ferah bir zaman diliminin gelmesini beklemek yerine bakış açımızı değiştirmeliyiz belki de. Hiçbir şeyi ertelemeden, birlikte geçirebileceğimiz kısa ama keyifli anları kollamalıyız. Zira süresiyle değil, nitelikli içeriğiyle öne çıkan bu önemli anları yakalayarak çocuğumuzla birlikte olduğumuz sınırlı vakti daha da anlamlı hale getirebiliriz. Unutmayalım ki dopdolu geçen yarım saat, tüm güne bedeldir bazen.

Birlikte Keyif Alabilmek Önemli

Nitelikli zaman; ebeveyn ve çocuğun tümüyle birbirine odaklandığı, sağlam bir iletişim içinde olduğu ve başka işlerle uğraşmadığı bir vakte tekabül eder. Önemlidir; çünkü anne ve babayla geçirilen güzel vakit kısa da olsa, çocuğun sosyal, bilişsel ve duygusal gelişimine büyük katkı sağlar. Aradaki bağın güçlenmesine, çocuğun kendini mutlu ve güvende hissetmesine vesile olur.

Ancak bunu sağlamak için ille de türlü organizasyonlar yapıp bir aktiviteden diğerine koşmak gerekmez elbette.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi AĞUSTOS 2019 sayısında.