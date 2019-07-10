Namazın Sünnetleri

“Namaz kılan kimsenin önünden geçen bir kişi bunu yaparak ne kadar günah kazandığını bilmiş olsaydı oradan geçmeden kırk yıl beklemek bile kendisi için daha hayırlı görünürdü.” (Ebu Davud, Salat, 111)

DR. HÜSEYİN OKUR

Namazda farz ve vacip dışında yapılması istenen fiiller namazın sünnetlerini oluşturur. Bunların terki namazı bozmaz ve sehiv secdesini gerektirmez; fakat bunlara sürekli riayet etmek, Hz. Peygamber’in (s.a.v) yolunu izlemede titizlik gösterme anlamını taşır. Nitekim Peygamberimiz “Namazı benim nasıl kıldığımı görüyorsanız, öyle kılın!” (Buhari, Ezan, 18) buyurmuştur. Sünnetler, vacipleri tamamlayıcı özellikte olup vaciplerdeki kusur ve noksanların telafisine ve sevap kazanılmasına vesile olur. Hanefilere göre namazın sünnetlerinin başlıcaları şunlardır:

1. Beş vakit farz ve cuma namazında önce ezan okumak ve kamet getirmek. Bu hüküm erkekler içindir. Vaktinde cemaatle yerine getirilen her farz namaz için ezan ve ikamet sünnet olduğu gibi, kazaya kalıp da cemaatle kılınacak farz namazları için de sünnettir. Birçok namaz cemaatle veya tek kaza edileceği zaman, bunlardan yalnız ilk kılınacak namaz için ezan okunur. Sonra gerek bu namaz için ve gerek bunun arkasından kılınacak diğer kaza namazları için birer ikametle yetinilir. Kendi evlerinde yalnız başına namaz kılacak erkekler için ezan ve ikamet müstehapdır. Gerek yolcular için gerek cemaatle namaz kılacak için ezan ve ikameti terk etmek mekruhtur.

2. İftitah tekbirinde, kunutta ve bayram namazları tekbirlerinde elleri yukarı kaldırmak. Erkekler iki elini, avuçların iç kısımları kıble istikametine ve baş parmaklar kulak yumuşakları hizasına gelecek şekilde kaldırırlar. Kadınlar ise omuzlarının hizasına kadar kaldırırlar ve bu vaziyette iken “Allahu ekber” derler.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi TEMMUZ 2019 sayısında.