Vatan Sağolsun

DR. HÜSEYİN OKUR

Bu toprakların sahipleri asırlar boyunca dinine, vatanına, istiklaline, bayrağına, ırz ve namusuna bağlı kalmıştır. Kutsal değerlerini ayakta tutmak, Allah’ın adını her yere ulaştırmak için akından akına, zaferden zafere koşmuş, mukaddesat yolunda ölmenin dünyada erişilebilecek en yüksek rütbe olduğunu bilmiştir. Bu hususta Allah (c.c) onlar için, “Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler; Allah’ın, lütuf ve kereminden kendilerine verdikleri ile sevinçli bir halde Rab’leri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar. Onlar, Allah’tan gelen nimet ve keremin; Allah’ın, müminlerin ecrini zayi etmeyeceği müjdesinin sevinci içindedirler” (Al-i İmran 3/169-171) buyurmuştur.

Kur’an’a gönül verenlerin güçsüz ve az sayıda olsalar bile, kendilerinden güçlü olanlara galip geleceğini yüce Allah şöyle haber veriyor: “Nice az topluluk çok topluluğa galip gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir.” (Bakara, 249) İnananı zafere götüren güç, vatan uğruna ruhu feda etmenin yani şehadetin en yüksek mertebe sayılmasındandır. Çünkü vatan sevgisi imandandır. Vatanına, dinine, istiklaline uzanan el; şeref ve haysiyetine, ırz ve namusuna, imanına uzanan eldir. Hiç şüphesiz 15 Temmuz 2016 gecesi yaşadıklarımız, millet olarak tarihimizin en zor, en uzun ve karanlık gecelerinden biri olmuştur. Yüce Rabbimiz, bütün unsurlarıyla milletimize kenetlenmeyi nasip etmiş ve milletimiz de emanetine sahip çıkmıştır. Millet olarak sahip olduğumuz bu birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu en büyük nimetlerden biridir. 15 Temmuz gecesi bize şunu gösterdi ki hiçbir güç Allah aşkı ve vatan sevgisiyle dolu yüreklerden daha üstün olamaz!

15 Temmuz’un sene-i devriyesini idrak ettiğimiz şu günlerde aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, gazilerimize de sağlık ve afiyetler diliyoruz.