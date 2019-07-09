Doğru Hedef İçin Çalışan Gençler Başarıya Ulaşır

ELİF ÖZDEMİR

Her sabah uyanır uyanmaz zihnimizde belli hedefler sıralanıyor. Kimimiz için kalkıp kahvaltıyı hazırlamak ve çocukları okula göndermek, kimimiz için işe gidip o önemli toplantıya katılmak, kimimiz içinse elimizdeki mevcut işleri bitirmeye çalışmak olabiliyor bu. İçeriği ne olursa olsun, kısa ve uzun vadede pek çok amacımız var ve bunları gerçekleştirmek için çabalamayı görev addediyoruz. Çünkü hiçbirimiz amaçsız bir yaşam için gönderilmedik bu dünyaya. Küçük veya büyük hedefler belirleyip bunlara ulaşmaya çalışmak, görevlerimizin bilincine varmak, hayatı anlamlı bir döngüde sürdürebilmenin temel şartı hepimiz için.

Aynı iştiyak ve azim çocuklarımızda da olsun istiyoruz elbette, güne ne yapmaları gerektiğini bilerek başlasınlar ve o uğurda çabalamaktan vazgeçmesinler diye uğraşıyoruz. Herhangi bir konuya odaklanıp çalışmaları, bir işe başlayıp onu sürdürebilme ve tamamlama gücüne sahip olmaları bizi mutlu ediyor. Maddi ve manevi başarıya ancak bu sayede ulaşabileceklerinin farkındayız çünkü.

Ne var ki son dönemlerde çocuğunun hedefsiz bir yaşam sürdüğünden yakınan ebeveynlerin sayısı gittikçe artmakta. Onları başarıya ulaştıracak amaçlardan yoksun oldukları, gayesiz yaşadıkları; günlük, haftalık veya uzun süreli planlar belirlemekten hoşlanmadıkları görülüyor. Daha da kötüsü; hayatını olumsuz yönde etkileyecek amaçlar uğruna oradan oraya sürüklenen gençlere daha sık rastlıyoruz artık. Her iki durum da çocuklarımızın zaman ve enerjilerini boşa harcamalarına, yaşama dair ümitsizliğe düşmelerine neden oluyor. Kendilerine “doğru hedefler” belirleyip bu uğurda gayret etme pratiği kazanmaları büyük önem taşıyor o yüzden.

Doğru Hedef Hangisi?

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi TEMMUZ 2019 sayısında.