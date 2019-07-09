Cesur ve Enerjik Geo Deko

Dünyanıza renk, desen, yenilik getirecek olan bu akımın açılımı, birbirine zıt gibi gözüken desenlerin bir arada kullanımını içeriyor. Elbette kontrast renkler ve farklı geometrik yapıda objelerle...

YEŞİM ŞENTÜRK

Mevzu evlerimiz olunca birçoğumuz genelde güvenli ve pratik dekorasyon tercihlerinde bulunuyoruz. Düz renge boyanmış duvarları, pastel ya da toprak tonlarında mobilyalar ile tamamlamak akla ilk gelen seçenekler oluyor. Bu, kendi yaşam alanlarımız için kullandığımız bir ezber. İlerleyen satırlarda bu ezberi bozan bir akımdan bahsedeceğim: Geo Deko. Dünyanıza renk, desen, yenilik getirecek olan bu akımın açılımı, birbirine zıt gibi gözüken desenlerin bir arada kullanımını içeriyor. Elbette kontrast renkler ve farklı geometrik yapıda objelerle…

Hayal Gücünün Sınırlarını Zorlamak Serbest

Etnik desenle döşenmiş bir berjeri floral bir duvarla bütünleştirebilir, bununla yetinmeyip berjere geometrik desenli bir yastık yerleştirebilirsiniz. Bu “Kafanıza göre takılın, olursa bahtınıza” demek değil elbette. Geo Deko kuralsız ve sınırsız gibi gözüken bir akım olsa da parçaların yaşam alanınızda geçişli durabilmesi için bir matematik içerir. Bu matematiği kendiniz kurabilirsiniz. Bu işin kodu bana sorarsanız, renklerle oynamak. Bu konuda yeniliklere açık olmak pekala başarılı neticeler verebilir.

Mesela pastel tonları merkeze alarak dekor işine başlarsanız, siyah-beyaz değil de kahve-krem bir inek postunu zeminde kullanmanız daha iyi olacaktır. İri desenleri, ana parçalar yerine “yardımcılar” dediğimiz küçük ve tamamlayıcı aksesuarlarda tercih edebilirsiniz. Yastıklar, vazolar, tabaklar ve duvar panosu gibi ev aksesuarları size epey yardımcı olacaktır.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi TEMMUZ 2019 sayısında.