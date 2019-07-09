Bir Öğrenciyi Dinlemek Bir Hayatı Kurtabilir

“Hocam ben okulun en yaramaz öğrencilerinden biriyim, bunu biliyorum. Fakat yaptığım her şey için pişmanım, keşke yapmasaydım, seneye bu yaramazlıkları ben yapmayacağım, hakkım helal olsun.”

CEZMİ EŞELİOĞLU

Ademoğlu hata yapmaya elverişlidir. Günah işlemek kolaydır. Günah işlemek için uygun fırsatlar her zaman vardır, sevap kazanmak için olduğu gibi… Salih ameller işleyebilmek ne güzel. Günah işleyip, bir daha yapmamak üzere tövbe etmek ne güzel. Günah işleyip de o girdabın içinde kaybolmak ise ne fena bir iş! Yanlışın farkında olmamak, o yanlışa alışmak… Maazallah!

Hayat böyledir… Bazen yaptığımız yanlışların farkında olarak hemen af dileriz Allah’tan. Sonra yanlış yapmamaya özen gösteririz. Bazen de yaptığımız yanlışların farkında olmadan nefes alırız. Bir kuyuya düşen insan çıkmak istemez mi? Lakin kuyunun içinde olduğunu bilmeli önce. Eğer o kuyuya alışmışsa, bilemez nerede olduğunu…

Hafif derecede zihinsel engelli öğrencilerimizin lise düzeyinde eğitim gördüğü bir okulda çalışırken, karne zamanı gelmişti. Karneleri vermeden önce doğal olarak konuşma yapma ihtiyacı duymuştum. Kocaman bir yılı geride bıraktığımızı ve yine koca bir tatilin kapıda olduğunu söyledim. Her insanın hata yapabilme potansiyelinin olduğunu anlattım. Benim de hatalarımın olabileceğini söyleyerek öğrencilerimden helallik istedim. Hepsi haklarını helal ettikten sonra en önde oturan Metehan el kaldırdı…

Metehan’dan duyduklarıma, o anı rüyamda görsem inanmazdım. Başkası söylese, bunun gerçekleşeceğine ihtimal bile vermezdim. Çünkü okulun en haylaz öğrencilerinden birisiydi. Okulun ağabeyi olduğunu gayet iyi biliyordu. Hiçbir fotoğraf çekimine katılmazdı. Metehan yüzünden sınıftan kendini kaybetmiş vaziyette çıkan öğretmenleri gördüm ben. Karşımda ağlayan babasını hatırlıyorum. İdare odasına şikayete gelen öğrencilerin sayısını ise hatırlamıyorum bile.

“Unutamıyorum Hocam…”

…

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi TEMMUZ 2019 sayısında.