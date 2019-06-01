Kızım Sosyal Hayatında Hiç Rahat Değil

Benim kızım 11 yaşında. Çok akıllı ve meraklı bir çocuk. Evde bizimle iletişimi çok güzel ama okulda bir türlü kendini ifade edemiyor.

PEDAGOG PERİHAN GÜL

Merhaba Perihan Hanım,

Benim kızım 11 yaşında. Çok akıllı ve meraklı bir çocuk. Evde bizimle iletişimi çok güzel ama okulda bir türlü kendini ifade edemiyor. Soru sormayı çok sevmesine rağmen, öğretmenleri okulda çok sessiz ve çekingen olduğunu söylüyor. Ayrıca arkadaş konusunda da oldukça çekingen, kimseyle tam olarak anlaşamıyor. Okul başarısı iyi ama okuldan çok sıkıldığını, arkadaşlarıyla anlaşamadığını söylüyor. Öğretmenlerini seviyor ama seneye başka bir okula gitmek istediğini söylüyor. Sizce bu konuda ne yapmalıyız? Onu başka bir okula göndermemiz daha mı doğru olur?

Selma Ö.

Değerli Okurumuz,

Çocuklarda 11 yaş, çocukluktan gençliğe geçişin başlangıç dönemidir. Bu dönemde büyüme hormonlarının etkisiyle çocuğun fiziksel görünümü yavaş yavaş değişmekte, duygusal dünyasında iniş çıkışlar yaşanmaya başlamakta dolayısıyla çevresindeki sosyal ilişkileri de bu durumdan etkilenmektedir. Ayrıca 11 yaş ülkemizde çocuğun eğitim kademesinin değiştiği, ortaokula başlanan yaştır. Yeni okula başlamak bazı çocuklar için yeni ortamlara, yeni öğretmenlere, yeni arkadaşlara uyum zorluklarını da beraberinde getirir. Sessiz ve çekingen çocukların yeni ortam ve şartlara uyumu biraz daha sancılı olmaktadır. Ancak bu çocuklar bile ailelerinin ve öğretmenlerinin kendilerine uygun ortamlar hazırlaması ve uygun yöntemlerle yaklaşması sonucu, uyum sürecini kolayca atlatıp kendilerini ifade etmeyi öğrenmektedirler.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi HAZİRAN 2019 sayısında.