Kemik Sağlığımıza Dikkat!

HAFSA KÖTEN

Kemiklerimiz vücudumuzun her ne kadar en sağlam dokusuna sahip gibi gözükse de yaşlandıkça aşınmalara, güç kaybına uğruyor. Genç yaşlarda alacağımız önlemlerle yaşlandığımızda daha sağlıklı kemik yapısına sahip olabiliriz. Bunun için dikkat etmemiz gereken en önemli noktalar ise dengeli beslenme ve egzersiz. Özellikle yaz aylarında güneşten doğru faydalanarak D vitamini eksikliğimizi gidermemiz uzmanlar tarafından öneriliyor. Ayrıca Kalsiyum, K vitamini, C vitamini, Fosfor içeren besinlerden dengeli tüketerek kemik yapımızın güçlenmesine katkı sağlayabiliriz. Güneşten olduğu kadar balık ve balık yağından da D vitamini takviyesi alabiliriz. Yumurta, süt ürünleri, badem gibi kuruyemişlerde, koyu yeşil yapraklı taze sebzelerde ve baklagillerde de bol miktarda kalsiyum ve fosfor bulunmakta. Yapılan araştırmalara göre çocukluğundan yetişkinliğine kadar yeterli kalsiyum alan kişilerde kemik erimesine bağlı kırıklar, yeterli kalsiyum almayanlardan yüzde 30 daha az görülüyor. Kemik sağlığı, bebelikten yaşlılığa kadar devam eden bir süreçtir ve ihmal edilmemesi gereken önemli bir gelişimdir. Orta yaş sonrası oluşan kemik erimelerinde ise uzmanlardan yardım almakta fayda var.

Sosyal Deneyler Toplum Yapısı Hakkında Fikir Veriyor

Sosyal medyada rastladığımız, belki de takip ettiğimiz en güzel hareketlerden biri sosyal deneyler. Güzel; çünkü sosyal deneyler toplumun hangi eğilimde olduğunu görmemizi sağlıyor.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi HAZİRAN 2019 sayısında.