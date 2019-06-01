Evimizin Esenliği “Balkon Sefası”

PERİHAN MURAT

Katlanır Masa, Sandalye: Portatif kullanımıyla balkonların vazgeçilmezlerindendir. Küçük balkonların kurtarıcısı katlanır masa ve sandalyeler, kullanışlı olduğu kadar mütevazıdır da. İhtiyaca binaen kullanılıp yer kaplamayan, öyle büyük avangart masa ve sandalyelere benzemeyen bu eşyalar, insana yer açar. Şatafata, gösterişe pek meraklı değildirler; vazo içinde bir demet çiçekle yetinirler. Genellikle ahşap ve demir malzemelerden üretilirler. Misafirlerin ağırlığına da konu komşunun, hısım akrabanın çokluğuna da katlanırlar. En güzel yanları ise taşınıp kolayca arabaya atılabilir, bağ bahçede ve bilumum piknik alanlarında rahatlıkla kullanılabilir olmalarıdır.

Askıda Çiçek: Yazın neşesi çiçektir. Bahçeli evi olanlar bahçelerinde, balkonu olanlar balkonunda büyütür çiçeklerini. Çiçek kokuları sarar dört bir yanı. Nasıl ki aslan yattığı yerden belliyse, çiçek severler de balkonlarından belli olur. Boy boy saksılarla donatıkları balkonda yer kalmadığında çiçekleri balkon demirlerine ya da tavana asarlar. Çiçeğin askıya çıkması yazın geldiğini haber veren işaret fişeğidir bir nevi. Çiçekler, cinsleri ne olursa olsun neşe verir, umut verir. Saksılarımızın içinde canlanan, gözümüzün önünde emeğimizle büyüyen çiçeği izlemek bizlere tefekkür vesilesidir. Öyle ki annelerimizi de Derviş Yunus gibi çiçeklerine soru sorarken yakaladığımızda şaşırmayız.

Semaver: “Yazın sıcak sıcak çay mı içilir?” diyenleri bu konudan uzak tutarak, semaverde çay içmenin tadını bilenleri balkona davet ediyoruz.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi HAZİRAN 2019 sayısında.