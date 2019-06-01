Eşimin Güvenini Yeniden Kazanmak İstiyorum

10 yıllık evliyiz, 3 çocuğumuzun annesi olan eşimi istemeyerek de olsa arada yaptığım hatalar yüzünden üzdüm ve eşimin bana güveni sarsıldı.

PSİKOLOG CEMİLE AKDAĞ ÇEBİ

Merhaba Cemile Hanım;

10 yıllık evliyiz, 3 çocuğumuzun annesi olan eşimi istemeyerek de olsa arada yaptığım hatalar yüzünden üzdüm ve eşimin bana güveni sarsıldı. Bu güveni yeniden nasıl kazanabilirim, yardımcı olabilir misiniz?

Merhabalar,

Güven duygusu, sağlıklı bir ilişkinin olmazsa olmazıdır. İnsan ilişkilerinde öyle önemli bir rolü vardır ki sevdiğiniz biri size güvenmeyi bıraktığında, diğer olumlu özelliklerinizin hiçbiri gözüne görünmeyebilir. Güvenle ilmek ilmek örülen bir ilişki, gösterilen onca emeğe rağmen bir anda çözülme yaşayabilir.

“Arada yaptım” dediğiniz hataların neler olduğundan bahsetmemişsiniz ancak bu hataların eşinizin güvenini sarstığını ifade etmişsiniz. Belli ki hatalarınızdan pişman olmuşsunuz. Şimdi ilişkide yeniden güveni sağlamak için eşinizle empati kurmanız gerekir. Eşinizi en iyi siz tanıyorsunuz. Söyleyin, onun yerinde siz olsaydınız kendinize nasıl tekrar güven duyardınız?

…

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi HAZİRAN 2019 sayısında.