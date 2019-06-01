Bebeklerde Cilt Bakımı

Kolaylıkla oluşabilen pişik, ciltte kuruluk, sertleşme ve dökülmeleri en aza indirmek için anne babaların, bebeklerinin ciltlerine özellikle ilk aylarda daha çok dikkat etmeleri gerekiyor.

AYZIT ULUAT

Bebeklerin cilt yapıları ince ve hassas olduğu için çok kolay tahriş olabilir. Enfeksiyonlar, özellikle eldeki bakteriler, hava şartları, kaloriferler, havadaki fark edemediğimiz mikroplar, mantar gibi bulaşıcı hastalıklar; bebeklerde yetişkinlere göre -cilt henüz çok taze olduğundan- çok daha kısa bir sürede cilt problemlerine neden olabiliyor. Kolaylıkla oluşabilen pişik, ciltte kuruluk, sertleşme ve dökülmeleri en aza indirmek için anne babaların, bebeklerinin ciltlerine özellikle ilk aylarda daha çok dikkat etmeleri gerekiyor.

Deterjan ve Şampuan Konusunda Seçici Olunmalı

Deterjanlar, şampuanlar, duş jelleri ve bilumum temizlik ürünleri içerikleri nedeniyle, ciltte hafif asidik yapıda olan PH değerini bozarak cilt problemlerine neden olabilirler. Bu yüzden bebekler için şampuan ya da duş jeli alırken “nötr PH”a sahip ürünler tercih edilmeli, boya ve parfüm içermeyen ürünler kullanılmalıdır.

Bebeklerde banyo çok rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Ilık bir duş, bebeği hem dinlendirir hem de cildin ölü derilerden ve kirli partiküllerden arınmasını sağlar. Özellikle yaz aylarında bebek bazen günde 2 kez yıkanmaya ihtiyaç duyar. Bebeğin bu kadar sık banyo yaptırıldığı zamanlarda her banyoda şampuan kullanmamaya dikkat edilmeli, bazen sadece saf su ile duş aldırılmalıdır. Ayrıca şampuan, sabun gibi temizlik ürünleri bebeğin cildiyle ve saçlarıyla direkt temas ettirilmemeli; öncesinde lif ya da banyo süngerine dökülüp köpürtülmelidir. Bebekte cilt kuruluğu varsa durulama suyuna az miktarda organik badem yağı damlatılabilir. Pişik ve kızarıkları engellemek için de bebeğin çok iyi durulanarak, özellikle kıvrımlı bölgeleri sabun ve şampuandan iyice arındırılmalıdır.

…

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi HAZİRAN 2019 sayısında.