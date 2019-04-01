Kızım Çok Mutsuz ve Hırçın

Benim 12 yaşında bir kızım var. Normalde çok akıllı ve uslu bir çocuk. Fakat bu aralar mutsuz olduğunu söylüyor sürekli. Bir sürü elbisesi olmasına rağmen elbise beğendiremiyoruz, erkek kardeşiyle arasında 3 yaş var.

PEDAGOG PERİHAN GÜL

Merhaba Perihan Hanım

Benim 12 yaşında bir kızım var. Normalde çok akıllı ve uslu bir çocuk. Fakat bu aralar mutsuz olduğunu söylüyor sürekli. Bir sürü elbisesi olmasına rağmen elbise beğendiremiyoruz, erkek kardeşiyle arasında 3 yaş var. Onun eşyalarını kıskanıyor, ona bir şey alındığında aşırı tepki veriyor. Kıyafet konusunda oldukça takıntılı. Bana sürekli “Anne bunlar eskidi, yenisini alalım” diyor. Arkadaşlarına karşı rezil olduğunu söylüyor, onlar gibi giyinmeye çalışıyor. Sevmediği kıyafetlerini yırtarken hatta bir keresinde makasla keserken yakaladım. Kardeşine karşı kıskançlığı da başlangıçta geçer diye bekledik ama büyüdükçe daha çok hırslandı. Nasıl idare edeceğimi bilemiyorum. Sürekli yeni bir şeyler aldırmaya çalışması, mutsuz ve hırçın olması beni çok yoruyor.

Esra S.

Ergenliğin başlama evresinde çocuklar aileyi ikinci plana itip arkadaşlarına yönelmeye başlarlar. Onların onayları ve beğenileri ailelerinden, çevrelerinden hatta bazen kendi değer ve düşüncelerinden bile daha çok öne geçer. Güçlü bir kişilikleri de yoksa arkadaşları ne diyorsa, nasıl yapıyorsa o şekilde hareket etmeye çalışırlar. Çünkü grubun içine dahil olmak, dışlanmamak isterler. Gençlerin en çok korktuğu şey gruptan dışlanmaktır.

Bu ve benzeri nedenlerle kızınız arkadaşlarına benzemek için giyiniyor olabilir. Ayrıca bu dönemde yükselen hormon değerleri ile beden hızla gelişir, duygular değişir, karışır; genç, bedenini ve duygularını tanıyamaz. Üzüntü, mutluluk, öfke hiç fark etmez. O an hangi duyguyu yaşıyorsa onu uçlarda yaşamaya başlar. Kafası allak bullaktır. Her şeyi yeniden sorgular. Gençliğe doğru ilerlerken kendisini aileye ve çevreye daha fazla kabul ettirmeye çalışır. Bu sebeple, düşündüklerini yaptırmak için kendince yöntemler bulur.

…

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi NİSAN 2019 sayısında.