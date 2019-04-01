Çocuklarımıza Gerçek Özgürlüğü Öğretebiliyor muyuz?

Dünya ve içindekilerin geçici olduğunu bilen, tutkularının ve eşyanın esiri olmayan çocuklar, kendilerini gerçekten özgür hissedebilecekler ancak. Bu yüzden onlara en sevdikleri eşyanın ve hatta insanın bile sonsuz ve vazgeçilmez olmadığını, Allah Teala’dan (c.c) başkasına bağlanmamakla hürleşeceklerini anlatmak gerekiyor.

ELİF ÖZDEMİR

Sevgi, saygı, barış gibi kavramlarla birlikte anılan ve çocuklara öğretilmek istendiği halde yeterince doğru anlaşılamadığı için eksik ifade edilen mefhumların başında geliyor özgürlük. Kimimiz “hayır” diyemeyip sınır koyamadığı için çocuklara özgürlük tanıma konusunda ipin ucunu kaçırırken, kimimiz de evlatlarımızın başıboş olmasını istemediğimizden onları fazlaca engelleyebiliyoruz. Bu anlamda dengeli ebeveyn tavrı gösterebilenlerin, çocuklara kazandırmak istediği temel özgürlük anlayışı şu üç önemli unsuru içeriyor:

1. Kendi haklarını bilmek ve korumak: Yaşama, büyüme ve gelişme, ailesi tarafından büyütülme, oyun oynayabilme, eğitim görme, bilgi edinme, sağlıklı yaşama, hastalandığında sağlık hizmetlerinden faydalanma, tercihte bulunma şeklinde sıralayabileceğimiz temel haklar; her çocuk için vazgeçilmezdir. Bizler de haliyle, herhangi bir kimse çocuklarımızın bu haklarından birini ellerinden almaya çalıştığında, karşı koyup kendilerini savunabilmelerini ve ezilmemelerini isteriz.

2. Başkalarının da hakları/özgürlüğü olduğunu fark etmek, buna saygı göstermek: İçinde yaşadıkları ailenin her bireyine, akraba ve büyüklerine, yakın çevre ve arkadaşlarına, hatta tanımadıkları insanlara saygı duyan, kendi hürriyet sınırlarını bir başkasının hakkını ihlal etmeyecek şekilde çizebilen evlatlar yetiştirmek bir diğer gayemizdir. Üstelik çocuklarımız; sadece insanlara değil çevreye, doğaya ve hayvanlara da sevgi ve merhametle yaklaşan, kimseye zarar vermemek için çabalayan, hakkaniyet sahibi bireyler olsunlar diye çabalarız.

3. Duygu ve fikirlerini kimseyi kırmayacak şekilde, saygı çerçevesinde ifade edebilmek:

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi NİSAN 2019 sayısında.