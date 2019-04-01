Benimle İlgili Olmayan Durumlarda Bile Kendimi Suçluyorum

36 yaşında iki çocuk annesi, ev hanımıyım. Hayatım boyunca sorumluluk sahibi bir insan oldum ama ne yaparsam yapayım sonunda kendimi suçluyorum. Benimle ilgili olmayan durumlarda bile kendimi suçluyorum.

PSİKOLOG CEMİLE AKDAĞ ÇEBİ

Merhaba Cemile Hanım;

36 yaşında iki çocuk annesi, ev hanımıyım. Hayatım boyunca sorumluluk sahibi bir insan oldum ama ne yaparsam yapayım sonunda kendimi suçluyorum. Benimle ilgili olmayan durumlarda bile kendimi suçluyorum. Sanki kızımın sınavlara çalışmaması bile benim suçummuş gibi hissediyorum. Sizce bu suçluluk duygusundan nasıl kurtulabilirim?

Merhabalar,

Sürekli, her şeyin sorumluluğunu üzerinizde hissetmeniz, bütün suçu üstünüze almanız uzun vadede hem size hem de ilişkilerinize zarar verebilir. Sizinle alakalı olmayan durumlarda bile suçlu hissettiğinizi söylüyorsunuz. Peki, insan neden suçlu olmadığı durumlarda bile kendini suçlamaya yönelir?

Aslında bizler yetişkin olarak “şu an”da yaşadığımızı düşünsek de çocukluğumuzda öğrenilmiş pek çok düşünceyi, duyguyu ve onlarla birlikte tepki olarak ortaya çıkan davranışı yaşadığımız ana getiriyoruz. Suçluluk duygusu hakkında örnek vermek gerekirse, annesinin pazarda elini bıraktığı ve ağlarken tekrar bulduğu bir çocuk düşünün. Bazı anneler çocuklarını bulduklarında öpüp sarılır, korkularını dindirirler. Bazı annelerse yaşadıkları olayın şokuyla çocuğun yakasına sarılıp sarsar, “Ben sana yanımdan ayrılma demedim mi?” gibi cümlelerle serzenişte bulunurlar. Çocuk o zaman kaybolmasının ve korkmasının bütün sorumluluğunu üstüne yüklenir. Belki biraz da kendisine şöyle demeyi öğrenir: “Etrafımda kötü bir şey olduğunda bu benim suçumdur.” Oysa ihtiyacı olan önce teskin edilmek, sonrasında da suçlanmadan böyle bir durumda neler yapması gerektiğini öğrenmektir.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi NİSAN 2019 sayısında.