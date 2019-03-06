AYZIT ULUAT

Bebekler kuvvetli bir emme içgüdüsüyle dünyaya gelirler. İlk olarak annelerinden süt emmeye başlar, daha sonraları ise bu içgüdüyle emzik, parmak, biberon emmeye başlarlar. Pek çok çocuk, sütten kesildiği zaman diğer emme alışkanlıklarını da terkeder. Ancak bazı çocuklar bu konuda daha ısrarcı davranırlar ve parmaklarını ya da emziklerini ağızlarından çıkarmazlar. Bunun gibi uzun süren emme alışkanlıkları ağız ve diş yapısına zarar verebileceği için iki yaşından itibaren kontrol altına alınmalı, çocuk iki buçuk yaşını doldurmadan da tamamen bitirilmelidir.

Uzun Süren Emme Alışkanlıkları Ağız ve Diş Yapısını Bozabiliyor

Emme alışkanlıkları iki yaşından sonra devam ederse küçük çocuğun ağız, diş ve çene yapısına zarar verebilir. Uzun süren emme alışkanlıkları henüz gelişmekte olan kas ve kemik yapısına baskı yaparak dişlerin kayma yapmasına neden olabilir. Dişlere uygulanan basınç nedeniyle üst dişler öne doğru, alt dişler ise arkaya doğru itilir ve dişlerin yapısı bozulabilir. Parmak ya da emzik emme alışkanlığı gece de devam ederse üst çenede darlık meydana gelerek çene yapısı bozulabilir. Ayrıca uzun süren emme alışkanlıkları telaffuz hatalarına yol açarak küçük çocukta peltekliğe neden olabilir. Bu yüzden emme alışkanlığı aileler tarafından önemsenmeli ve gerekli tedbirler alınmalıdır.

Neler Yapılabilir?

Büyüdüğünü Fark Ettirin: Küçük çocuğunuzu parmağını emerken ya da emziğini bırakmasını istediğinizde ısrarla ağzına aldığını gördüğünüzde…

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi MART 2019 sayısında.