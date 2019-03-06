Oğlum “Anne Ne Zaman İyileşeceğim?” Diye Soruyor

Bu kış bizim için çok zor geçti. Oğlum anaokuluna başladığı bu yıl sürekli hastaydı, hiç iyileşmedi desem yeridir. Buna rağmen okuldan almayı, hemen pes etmeyi düşünmedim. Çünkü okulunu ve arkadaşlarını gerçekten sevdi, kendisinde ayrıca önemli gelişmeler gözlemledim.

PEDAGOG PERİHAN GÜL

Merhaba Perihan Hanım;

Bu kış bizim için çok zor geçti. Oğlum anaokuluna başladığı bu yıl sürekli hastaydı, hiç iyileşmedi desem yeridir. Buna rağmen okuldan almayı, hemen pes etmeyi düşünmedim. Çünkü okulunu ve arkadaşlarını gerçekten sevdi, kendisinde ayrıca önemli gelişmeler gözlemledim. Her gün yeni şeyler öğrendi, okuldan ayrılsın hiç istemedim. Fakat yarıyıl tatiline doğru devamsızlıkları hastalıktan ötürü arttı, çocuğum mecburen birkaç haftayı evde geçirdi ve huyu suyu da değişti. Hem gerçekten sürekli öksürmekten, ilaç içmekten yoruldu hem de okula bir müddet gitmediği için ortamdan soğudu. Şimdi eskisi gibi hayat dolu değil, sürekli “Anne ne zaman iyileşeceğim?” diye soruyor ve gerçekten içim parçalanıyor. Alerjik rinit teşhisi konduğu için kesin bir çözümü de yok gece öksürüklerinin. Ben de yoruldum artık, çocuk bunu hissettiği için ayrıca mutsuz oluyor. Sizce bu kronik rahatsızlıkla yaşamaya alışmak ve moralimizi düzeltmek için neler yapabiliriz? Okula ara vermeli miyiz? Doktorlar genelde bu kararı bize bırakıyor. Ayrıca anne olarak sabrım zorlandığında, moralim dibe çöktüğünde bunu çocuğuma hissettirmemek için neler yapabilirim?

Şule

Değerli Şule Hanım,

Öncelikle geçmiş olsun. Allah (c.c) oğlunuza kolay yoldan şifalar versin. Tabiatı gereği hemen her çocuk ufak tefek rahatsızlıklar atlatarak büyür. Bazı çocuklar ise daha sıkıntılı ve tedavisi daha uzun süren hastalıklarla karşılaşabilirler. Böyle durumlarda hasta olan çocukla birlikte, başta anne olmak üzere ailenin diğer üyeleri de sıkıntı yaşarlar. Ancak hasta çocuğa hem fiziksel hem de psikolojik açıdan daha çok destek olabilmesi için özellikle annelerin sağlam, sağlıklı bir duruş sergilemeleri gerekir.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi MART 2019 sayısında