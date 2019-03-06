Kararsız Çocuklar Sabırsız Ebeveynler

PERİHAN MURAT

“Köfte mi yesem, mantı mı?”, “Oyuncak araba mı alsam, uçak mı?”, “Etek mi giysem, elbise mi?” En ufak bir kararı verirken bile dakikalarca düşünüyor, karar verdikten iki dakika sonra ise “Keşke diğerini seçseydim” diye pişmanlığa düşüyorsa evladınız, “kararsız” biri olma yolunda ilerliyor demektir.

Kararsızlık, birçok etkeni içinde barındıran bir tutum olup abartılı boyutlara ulaştığında kişinin yaşam kalitesini düşürür, strese sebep olur. Çocuklardaki kararsızlık çoğu zaman üşengeçlik, önemsememek ya da her şeye sahip olma arzusu gibi nedenlerden kaynaklanabiliyor. Eğer çocuğunuz iki seçenek arasında sürekli tereddüt yaşıyor, kendine güvenmiyor, sık sık pişmanlık ve korku duyuyorsa dikkat edilmesi gerekir. Kararsızlık; aşırı mükemmeliyetçilik, gerektiğinde “hayır” diyememe, özgüven eksikliği gibi durumları da tetikleyebilmekte, ilerleyen zamanlarda kimlik karmaşasına ve saplantılı kişilik bozukluklarına kadar birçok rahatsızlığa neden olabilmektedir. Çocukların bu davranışlarını dikkate alıp kararsızlık yaşadığı durumlara karşı önlem alabiliriz.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi MART 2019 sayısında.