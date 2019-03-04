Evliyim, 28 yaşında üç çocuk annesi bir ev hanımıyım. Son zamanlarda her şeyden korkmaya başladım. Etrafıma çok belli etmesem de hemen her konuda endişe yaşıyorum.

PSİKOLOG CEMİLE AKDAĞ

Merhaba Cemile hanım;

Evliyim, 28 yaşında üç çocuk annesi bir ev hanımıyım. Son zamanlarda her şeyden korkmaya başladım. Etrafıma çok belli etmesem de hemen her konuda endişe yaşıyorum. Mesela çocuklarımın başına kötü bir şey gelecekmiş gibi hissediyorum, durduk yere mutluluğumuz bozulacakmış ya da bir kaza yaşayacakmışız gibi paranoyakça düşüncelere kapılıp korkuyorum. Bunların vesvese olduklarını biliyorum fakat mücadele edemiyorum. Bana yardımcı olur musunuz? Sizce neden ben bu hale geldim? Rahatlamak ve bu kötü hisleri yok etmek için ne yapabilirim?

Hatice

Merhaba Hatice hanım,

Bazen yetiştirilme tarzınız, yaşadığınız deneyimler veya onları yorumlama biçiminiz düşünce hataları yapmanıza, bu düşüncelere kapılmayı bir alışkanlık haline getirmenize neden olabilir. Bu düşünce hatalarından bir tanesi de “felaketleştirme”dir. Eğer felaketleştirme düşünce dünyanızın bir parçasıysa, gelecekte karşılaşabileceğiniz diğer sonuçları fark etmeden sadece olumsuz olasılıklara odaklanırsınız.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi MART 2019 sayısında