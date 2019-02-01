“Üzülme Yavrum Kışın Sonu Bahardır”

Kış aylarında havaların soğuması ile grip, nezle gibi enfeksiyonlar sıklıkla görülmeye başlar. Bu hastalıklardan, yetişkinlerden çok bağışıklık sistemleri henüz gelişme aşamasında olan çocuklar etkilenir.

PERİHAN MURAT

Kış aylarında havaların soğuması ile grip, nezle gibi enfeksiyonlar sıklıkla görülmeye başlar. Bu hastalıklardan, yetişkinlerden çok bağışıklık sistemleri henüz gelişme aşamasında olan çocuklar etkilenir. Özellikle anaokulu, kreş gibi kapalı ve kalabalık ortamlarda hastalığın yayılması hızlanır, sürekli tekrarlanır. Bazı ebeveynler de çareyi, kapıyı bacayı kilitleyip çocukları karantina altına almakta görür. Neredeyse tüm kışı hasta geçiren çocuklar bir de anneleri dışarı çıkma yasağı getirince gün yüzü görmeden haftalarca evin içine kapanmış olur.

Uzmanlara göre çocukları kat kat giydirmek, eve hapsetmek hastalıklara karşı alacağımız önlemlerden değil. Çocuklarımızı mevsim normaline göre giydirmeli; aşırı üşütmek, aşırı terletmek gibi durumlardan kaçınmalıyız. “Soğuk hava, bizi hasta yapar” endişesi çoğu zaman yanlıştır. Hastalıklara sebep olan temelde soğuk hava değildir. Yorgunluk, uykusuzluk, özellikle kapalı mekanlarda damlacık yoluyla yayılan virüsler viral hastalıkların kolaylıkla yayılmasına ve ilerlemesine sebep olmaktadır. Hastalıklar bağışıklık sisteminin güçlenmesi için illaki yaşanacak ama bu sistemi desteklemek, rahatsızlıkları daha kolay atlatmak için bünyeyi güçlendirecek besin ve vitamin takviyelerini ihmal etmemeliyiz.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi ŞUBAT 2019 sayısında