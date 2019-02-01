Şubat Soğuğuna Çareler “Ailece Bir Aradayız”

PERİHAN MURAT

Kitaplık: Bazen bir arkadaştan daha yakın görür bazen kafamızdaki soruları sormak için kimseyi bulamadığımızda yanına gideriz. Kitapların dostluğu bizi hem büyütür hem de değiştirir. “Okudukça” öğreniriz, okudukça fikrimizi güzelleştiririz. Okudukça “Öğrenecek ne çok şey varmış…” deriz. Kitaplarımızı emanet ettiğimiz yerdir kitaplıklar. Nasıl ki güneş giren eve doktor girmez ise kitaplık olan evde de karanlık olmaz. Bir satırla, bir sözle gönlünüze ferahlık dolar. Hele ki kış günlerinin uzun gecelerinde ailece bir araya gelerek, çay eşliğinde muhabbetle okunan dergiler, kitaplar yaralara merhem olur. Gecelerimizi, geleceğimizi aydınlatır. O sebeple kitapları emanet ettiğimiz bu kitaplıklar hep başköşemizde yerini alır.

Minder: İçi yumuşacık, dışı rengarenk, evimizin her köşesinde kendine yer bulabilecek minik yastıklardır. Minder sadece evlerde kullanılmaz. Pikniklerde, parklarda bahçelerde hep bizimledir. Eskiler “Minderini kalın serdim” diyerek, misafirlerini ağırlarken nasıl özen gösterdiklerini anlatırlarmış. Evlerde en çok sobaya, kalorifere yakın yerlerde konuşlandırılır minder. Samimiyet arttırıcı özelliği vardır. Özellikle yere kurulan sofralarda, rahlenin yanında hatta en zorlu dersleri çalışırken bile ortamı ısıtır. Minderlerin bir diğer özelliği de rahatlığıdır. Bu rahatlık minder hastalığına davetiye çıkartır. Minderlerin arasında uyuklamak, oturduğunda ayağa kalkmaya üşenmek olarak görülen semptomlar, minder hastalığına ait olup insanı bir zaman sonra çantada minder taşımaya kadar götürebilir.

Kuşburnu: Kışın vitamin deposu olan kuşburnu; çayıyla, marmelatıyla hastalıklara karşı evin acil müdahale kiti sayılır. Bu “şifa tomurcuğu” gripten nezleye, soğuk algınlığından kansere kadar her derdimize devadır. Bir kuşburnunun kırk yıl hatırı olmasa da kutu kutu vitamine bedel olduğu bilinir.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi ŞUBAT 2019 sayısında.