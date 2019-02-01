Sinirlenince Patlamaya Hazır Bomba Gibi Oluyorum

PSİKOLOG CEMİLE AKDAĞ ÇEBİ

Merhaba, 22 yaşındayım. Bazen çok basit şeylere kızıp insanları tersliyorum, sonra da üzülüyorum. “Niye böyle yaptım, ayıp ettim” diyorum. Mesela karşıdan karşıya geçerken yanımdaki arkadaşım “Dikkat et, ne yapıyorsun?” diye uyardığında bile sinirlenip “Dikkat ediyorum zaten!” diyorum onu tersleyerek. Öğrenci evimiz kalabalık. Geçen gün kavga oldu. Hakkımın çiğnendiğini, insanların hasetlik ettiğini gördüm ve gerçekten kendi keyifleri için beni zor duruma düşürmek istediklerine şahit oldum ve cidden çok kızdım. İçlerinden birine patladım, bağırdım, çağırdım. Yüzüm gözüm böyle sinirden kızardı, bir değişti. Onlar beni sakinleştirmeye çalıştıkça ben daha çok sinirlendim. O sinir anında kulaklarım da duymuyordu zaten. Sonra odama geçip yalnız kalmak için kapıyı kilitledim ve bir kağıdı karaladım. Ancak öyle sakinleşebildim. Sinirli olduğum zamanlar kimsenin kalbini kırmamak adına yalnız kalmam gerekiyor. Yoksa sakinleşmem çok zor. Fakat bazen dışarıda da sinirleniyorum, o zaman kaçacak yer bulamıyorum. Ya, o kadar çok şeye sinirleniyorum ki geçenlerde mescitte namaz kılanlara bile sinir oldum. Çünkü saf düzeni yoktu. Namazımı çok zor kıldım. Böyle patlamaya hazır bomba gibi oluyorum. Hani biri ters bir şey söylese ciddi kavgalar çıkabilir. Benim bunu yenmem lazım. Sinirim de çabuk geçmiyor. Bana bir çıkış noktası söyleyin lütfen.

Merhabalar,

Bir tehdit hissettiğimizde, engellendiğimizde, kırıldığımızda ya da anlaşılmadığımızda hepimiz öfkeleniyoruz. Sizin yalnız kalmaya çalışmanız gibi az ya da çok bu öfkeyi dindirmek için kendi kendimize baş etme yöntemleri buluyoruz. Bulamadığımızdaysa öfkeyi kendimize ya da başkalarına yöneltiyoruz.

…

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi ŞUBAT 2019 sayısında.