Okumaya Heveslendiren Dikkat Çekici Kitaplıklar

Yapılışlarıyla ailece kolları sıvamamıza imkan verecek kolaylıkta olan, evde rahatlıkla tasarlayabileceğimiz bu kitap rafı üniteleri çocuklarımızla birlikte her aşamasından keyif alacağımız eşsiz aktivitelerden olacak.

MÜZEYYEN YILDIZ

Son zamanlarda ev dekorasyonunda özellikle gözümüze çarpan, küçük büyük hepimizi okumaya heveslendirecek tasarımlardan biri de el yapımı, orijinal kitap rafları şüphesiz. Halatlarla, kalın jüt ipleriyle birbirine tutturulmuş ahşap raflar, artık kullanılmayan birtakım eşyalardan asma aparatlarıyla duvara kazandırılan kütüphaneler, renkli raflarla göze çarpan mini dergilikler; okumak istediklerimizin evlerimizin başköşelerinde, görünür olmasını sağlayarak bu güzel alışkanlığı hayatımıza yerleştirmeye fırsat sunuyorlar. Yapılışlarıyla ailece kolları sıvamamıza imkan verecek kolaylıkta olan, evde rahatlıkla tasarlayabileceğimiz bu kitap rafı üniteleri çocuklarımızla birlikte her aşamasından keyif alacağımız eşsiz aktivitelerden olacak.

Halatlı Ahşap Kitaplık

Ahşap kokusunu sevenlerdenseniz verniğe ihtiyaç dahi duymadan, üç adet çam ağacından imal edilmiş raftan olabildiğince doğal ve şık bir duvar kitaplığı tasarlayabilirsiniz. Proje için elbette MDF, kaliteli sunta gibi malzemeleri de kullanabilir, evdeki fazla raflarınızı pekala değerlendirebilirsiniz. Fakat hiçbirinin hem kullanış hem de şıklık açısından ahşabın doğallığının yerini tutmayacağını bilmelisiniz.

50 cm boyunda, 18 cm derinliğinde üç adet ahşap rafın her birinin dört köşesine, elinizdeki jüt halatın kalınlığına göre matkapla delik açın. Dilerseniz bu işlemi ahşap rafları satın aldığınız marangozda da yaptırabilir, raflarınızı birleştirilip son şeklini almaya hazır halde eve getirebilirsiniz.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi ŞUBAT 2019 sayısında.