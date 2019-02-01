Küçük Çocuklar İçin Evde Etkinlikler

Küçük çocuklar çevrelerindeki birçok nesne ile yakından ilgilenir; bir mutfak kasesini sağlam bir kask haline getirebilir, çelik tencerelerden eğlenceli bir müzik aleti yapabilirler.

AYZIT ULUAT

İki yaşından küçük çocuklar çevrelerini keşfetmekten, öğrendiklerini uygulamaktan büyük keyif alırlar. Çevrelerindeki birçok nesne ile yakından ilgilenir; bir mutfak kasesini sağlam bir kask haline getirebilir, çelik tencerelerden eğlenceli bir müzik aleti yapabilirler. Ufaklıkların hayal gücünü desteklemek için evde yapacağınız basit etkinliklerle gelişimlerine katkı sağlayabilirsiniz.

Rengarenk Boyalarla Eğlenin

Pastel Boyalar:

Kalın yapıları sayesinde küçük çocukların kolaylıkla kullanabildikleri boyalardır. Masaya ya da duvara sabitlediğiniz büyük ve kalın bir resim kağıdıyla boyama yapabilirsiniz. İki ya da üç tane pastel boyayı birbirine bantla yapıştırıp aynı anda farklı renkler elde ederek küçüğün ilgisini daha çok çekebilirsiniz.

Parmak Boyası:

Rengarenk boyalara dokunan ve bunları parmaklarında hisseden çocuklar oldukça keyif duyarlar. Merakları artar ve elleriyle ezdikleri boyaları yakından incelemeye koyulurlar. Eğlenceyi ve ilgiyi daha da arttırmak için traş köpüğüne karıştıracağınız parmak boyasıyla renkli köpükler yapabilirsiniz.

Sünger Boyası:

Bulaşık süngerlerini farklı şekillerde keserek boyaya batırabilir ve ufaklığınızla beraber kağıda baskı yapabilirsiniz. Yaptığınız şekillerle ilgili hikayeler anlatabilir; böylelikle çocuğunuzun dil gelişimi ve anlatım gücüne de katkıda bulunabilirsiniz.

Sicim Boyası:

Farklı kalınlıktaki birkaç tane ipi boyaya batırarak, çocuğunuzun bunu kağıt üzerinde dolaştırmasını isteyebilirsiniz.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi ŞUBAT 2019 sayısında