Babasının Kaybını ve Benim Hastalığımı Birlikte Yaşadı

Benim 15 yaşında bir kızım var. Babasını 2 yıl önce kaybettik. O dönemde ben de zor hastalıklar geçirdim.

PEDAGOG PERİHAN GÜL

Merhaba Perihan Hanım,

Benim 15 yaşında bir kızım var. Babasını 2 yıl önce kaybettik. O dönemde ben de zor hastalıklar geçirdim. Kızım ilk zamanlar her şeyi kabul eder gibi gözüktü. Benim hastalığımı ve babasının kaybını birlikte yaşadı. Son dönemlerde giderek içine kapandığını, ani tepkiler vererek en küçük şeylere öfkelendiğini görüyorum. Yaşadıkların acısı yeni yeni ortaya çıkıyor sanki. Ergenlik döneminde olduğundan kendini ifade etmekte de zorluk çektiğini düşünüyorum. Bu konuda neler yapmam gerekir, bilemiyorum. Kızıma karşı nasıl davranmalıyım?

Değerli Okurumuz,

Anne ya da babanın vefatı hangi yaşta olursa olsun kişileri derinden etkiler. Çocukluktaki anne baba kaybının etkileri ise çok daha derin olmaktadır. Ancak ömrü tayin eden de Rabbü’l-Alemin’dir.

Vefattan sonra çocuklar, bir yandan ölüm olayını anlamlandırmaya çalışırken diğer yandan da kaybettikleri ebeveynleri olmadan yeni hayatlarına adapte olmaya çalışırlar. Bu konuda sağ olan ebeveynin, yakınların ölüme ve geride kalan çocuklara yaklaşımı son derece önemlidir. Burada iki husus önem arz etmektedir; bunlardan biri ölümle ilgili çocuğun gelişim dönemine uygun açıklamalar yapılması, diğeri ise çocuğun duygularını dile getirmesine, yasını tutmasına yardımcı olunmasıdır. Zira ifade edilmeyen duygular çocuğa zarar verir.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi ŞUBAT 2019 sayısında.