“Ailenle Kitap Okur musun?”

GÜLNAR AKBULUT

Okumak kimileri için bir hobi, boş zamanı faydalı bir şekilde değerlendirme yolu iken kimileri için de zamanı değerlendirmenin çok ötesinde, olmazsa olmaz. Ve kimileri için de maalesef günlük hayatın içinde hiç yer almayan bir kavram. Kitapseverler çok iyi bilir ki okumak insana çok şey katar; yeni bilgiler edinmek, ufkunu genişletmek, kelime dağarcığını geliştirmek, tefekkür etmek gibi… Kitap okumak bireysel bir eylem olarak bilinir. Peki, ailenizle birlikte kitap okumayı denediniz mi hiç? Eşinizle, çocuklarınızla bir araya gelip okuma saati düzenlediniz mi? Cevabınız “Hayır”sa bunu bir deneyin diyoruz çünkü aynı anda okumaya başlayıp sonrasında sırayla okunanları anlatmak, birlikte yorumlamak ailecek tahminlerinizin de ötesinde keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak. Birlike öğrenmenize, hatta birbirinizin hiç bilmediğiniz yönlerini keşfetmenize vesile olacak. Tüm bu amaçlarla birlikte okumak artık düzenli bir alışkanlığımız olsun diye hayata geçirilen #aileceokuyoruz projesine dikkat çekmek ve okurlarımızı teşvik etmek adına biz de bu ay gençlere, “Ailenle kitap okumak sence keyifli mi? Ailece kitap okumak sana neler kazandırır?” diye sorduk. İşte, gelen cevaplar…

OKUMA SAATLERİMİZDEN HEPİMİZ ÇOK KEYİF ALIYORUZ

Aile içi muhabbetimizin artmasına vesiledir hepimizin keyifle katıldığı okuma saatleri. Birlikte düşünmek, öğrenmek ve bilgilenmek için yaptığımız bu aktivite çok verimli geçiyor. Bazı kişilerden şunu duyarım: “Ailemle sohbet edecek ortak bir noktamız yok!” Aslında var ama bu noktaları bulmaya dair bir uğraş yok. Oysa en ufak bir kelam bile insanı hoş ve muhabbetli kılar. Size ailece kitap okuma alışkanlığı kazanmanız ya da sohbet ve muhabbetinizin artması için küçük bir önerim var: Yaşınız kaç olursa olsun, örnek olun. Kitap veya derginizi çocuklarınızın, ailenizin yanında okuyun. Okuduğunuzu paylaşın, uygulayın. O konu üzerinden sohbet açın. Emin olun ki bu güzel atmosfere aile bireylerinizin hepsi ortak olacaktır. Aleyna ÖZDEMİR

OKUMA SAATLERİ EN ÖZEL ANLARDAN BİRİ

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi ŞUBAT 2019 sayısında.