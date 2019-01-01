Kardeş Kıskançlığı Konuşma Problemine Yol Açar mı?

2,5 yaşındaki oğlum konuşamıyor. İsteklerini, sıkıntılarını çeşitli sesler çıkararak ve el ile işaret ederek gösteriyor. Başlarda önemsemedim fakat yaşıtı çocukların konuşabiliyor, hatta bazılarının şarkı söyleyebiliyor olduklarını gördükçe endişelenmeye başladım.

PEDAGOG PERİHAN GÜL

Merhaba Perihan Hanım,

2,5 yaşındaki oğlum konuşamıyor. İsteklerini, sıkıntılarını çeşitli sesler çıkararak ve el ile işaret ederek gösteriyor. Başlarda önemsemedim fakat yaşıtı çocukların konuşabiliyor, hatta bazılarının şarkı söyleyebiliyor olduklarını gördükçe endişelenmeye başladım. Oğlum 2 yaşına girmeden ikinci çocuğumu kucağıma aldım. Sizce konuşmamasındaki sebeplerden biri de bu olabilir mi? Kardeş kıskançlığı böyle bir probleme yol açabilir mi? Gelişiminin normal olduğunu, zeka problemi olmadığını düşünüyorum çünkü. Son bir sorum daha var, sizce 3 yaşına girer girmez kreşe göndermeli miyim? Konuşması için faydalı olacağını söylüyorlar. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

Değerli Okurumuz,

Çocuklarda dil gelişimi anne karnında başlamakta, bebeklik ve ilk çocukluk yıllarında akıl almaz bir hızla ilerlemektedir. Bebeğin ilk iletişim aracı ağlamaktır. Konuşma becerileri geliştikçe ağlama azalır. Bebek doğduktan sonra uzunca bir süre anneyi ve ailenin diğer üyelerini dinler, çıkardığı ses ve mimiklerle bu konuşmalara tepki verir. Annenin bu dönemde ara ara “aauuğ, aguuğ” gibi bebeğin çıkardığı sesleri onunla göz teması kurarak taklit etmesi, bebeğin annenin konuşmasına olan dikkatini artırır.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi OCAK 2019 sayısında.