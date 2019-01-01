Hayattan Tat Alamıyorum

Son zamanlarda hayata karşı bir isteksizlik var içimde. Hiçbir şey yapmak istemiyorum neredeyse. Çocuklarım var, evde sorumluluklarım hayli fazla. Kısa süre için bile olsa kendi başıma kalmanın, tek başıma seyahate çıkmanın hayalini kuruyorum ara ara.

PSİKOLOG CEMİLE AKDAĞ ÇEBİ

Merhaba Cemile Hanım,

Son zamanlarda hayata karşı bir isteksizlik var içimde. Hiçbir şey yapmak istemiyorum neredeyse. Çocuklarım var, evde sorumluluklarım hayli fazla. Kısa süre için bile olsa kendi başıma kalmanın, tek başıma seyahate çıkmanın hayalini kuruyorum ara ara. Aslında ciddi bir problemim de yok. Yani eşimle aramız kötü değil, her şey her zamanki gibi. Fakat sanırım hayat koşuşturması, evin bitmeyen işleri, kısacası bu rutin beni daralttı, heveslerimi köreltti. Mevsimin kış olmasının da yaşadığım ruh hali üzerinde bir etkisi var mı, yoksa gerçekten bir problemim mi var, yani bir uzmana danışmalı mıyım, bilmiyorum. Bu enerji düşüklüğü, genel isteksizlik hali günlük hayatta beni gerçekten zorlamaya başladı. Yüzümün gülmemesine sabrediyor eşim şimdilik ama günün birinde o da patlayacak diye korkmuyor değilim. Lütfen yardımcı olun, sevgilerimle…

Meltem

Merhaba Meltem Hanım,

Yaşanılan her isteksizlik ve mutsuzluk hali bir ruhsal hastalığı işaret etmemekle birlikte, eğer içinde bulunduğunuz ruh halinin kalıcı hale geldiğini, sizin ve ailenizin hayatını olumsuz etkilediğini düşünüyorsanız, düşen enerjinizle birlikte en kolay işleri yapmak zor geliyorsa, uyku ve yeme alışkanlıklarınızda azalma veya artma gibi belirgin değişiklikler olduysa, en kısa zamanda bir uzmana başvurulması gerektiğini de belirtmeliyim.

İsteksizliğinizin ve mutsuzluğunuzun ardında pek çok neden yatabilir. Bazen birtakım olaylar bazense kendi içimizdeki olumsuz inanç ve duygular hayat enerjimizi düşürebilir. İnsanın kendine bakışı da son derece önemlidir.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi OCAK 2019 sayısında.