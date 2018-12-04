Ufacık Bir Şey İçin Bile Ağlama Krizine Giriyor

PEDAGOG PERİHAN GÜL

Merhaba Perihan Hanım,

Beş buçuk yaşındaki kızımın ağlama krizleri var. Ufacık bir şey dahi söylesek hemen gözleri doluyor, ağlıyor. Çalışan bir anneyim, kızım anaokuluna gidiyor ve ben gelene kadar da ona annem bakıyor. Kızımın bu ağlama nöbetlerinin acaba çalışmamla, ona yeterince zaman ayıramamamla bir ilgisi var mıdır? Kızım üç yaşındayken çalışmaya başladım ve o zamanlar hem benim için hem de onun için çok zor geçti. Çok ağladı, çalışmamı hiç istemedi. Bu sebepten ben de iş yerinde çok ağladığımı bilirim. Ama çalışmaya da mecburdum, hala çalışıyorum. Ne var ki bu ağlama krizlerimizi bir türlü bitiremedik. Sizce ne yapmalı, nasıl davranmalıyım?

Değerli Okurumuz,

Çocuklar doğdukları andan itibaren ihtiyaçlarını ya da duygularını dile getirmek için hep ağlarlar. Bu, tabii bir durumdur. İki, iki buçuk yaşlarına doğru kendi varlıklarını aileye kabul ettirmek, “Benim de isteklerim, duygularım var, ben de bir bireyim” mesajını vermek için ısrarcı davranışlar sergilemeye başlarlar. Ebeveynleriyle güç kavgalarına girer, inatlaşırlar. Bu dönemde ağlama sayısı ve süresi artar, hatta ağlama krizine bile girebilirler.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi ARALIK 2018 sayısında.