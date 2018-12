Huzurlu Evler

Yaşadığımız, yaşlandığımız bu yer, evimiz bize özel olsun istiyoruz. Öyle ki bizi anlasın, günün yorgunluğunu alsın üzerimizden; her daim hizmet ettiğimiz bir yer olmasın sadece, o da bize hizmet etsin, yükümüzü hafifletsin.

YEŞİM ŞENTÜRK

Mekanlar da canlıdır insanlar gibi. Çünkü bizden alır, bize verir ve duygularımızdan doğrudan etkilenirler. Tüm yaşanmışlıklar birleşir ve o mekanla ilgili hissiyatımızın resmini tamamlar. Bu ay “huzur’’ kavramını evimizde ağırlıyor ve “Hayatımızı anlamlı, hanelerimizi huzurlu kılmak bizim hünerli ellerimizde” diyoruz. Çünkü yaşadığımız, yaşlandığımız bu yer, evimiz bize özel olsun istiyoruz. Öyle ki bizi anlasın, günün yorgunluğunu alsın üzerimizden; her daim hizmet ettiğimiz bir yer olmasın sadece, o da bize hizmet etsin, yükümüzü hafifletsin. Bizim rengimiz, bizim zevkimiz yansısın her köşesine; misafir soframızın düzeninden tutun da kapıdaki paspasa kadar her şey bizi anlatsın.

Kapanmayan Mutfaklar

Evlenerek dünya evine attığımız ilk zamanlarını düşünelim. Tek tek, günlerce, haftalarca seçtiğimiz eşyaları… Acı tatlı her duygunun yaşandığı evlerde en önemli şey davranışlarımızdır, her yerde olduğu gibi. Elbette bu, eşyalarla sağlanmıyor. Gaye herkes için mutluluk ama bu iki yolla gerçekleşiyor: Mutlu etmek, mutlu edilmek. Gece uykusunu alamamış olmanıza rağmen eşinizi sabah bir fincan kahve hazırlayarak eşinizi işe yolcu etmeniz bir mutluluk baloncuğu uçuracaktır kapıdan dışarı. Beklenmeyen bir anda, sevgi dolu bir sunumla mutfaktan getireceğiniz ufak bir sürpriz, çocukların yüzündeki o gülümseme ile birlikte mutluluğu yayacak evin her bir köşesine. Mutfak ihmal edilmeyecek bir alan. Bu herkesin vaktine, gücüne, tecrübesine göre değişir. Mühim olan atılan adımdır, emektir. “Bu saatte de olur mu?” dememektir. Mutfaklarımız belli saatlerde açıp kapattığımız bir dükkan, mesai yeri değil zira. Evimizin merkezi, sevgimizi kattığımız emeklerin adresi.

Derli Toplu Odalar

