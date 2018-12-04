En Karlı Kazanç Helal Kazanç

Kazancın helal olmasına dikkat etmek, kula emanet edilen malın temizliği ve ahirette hesabının verilebilmesi açısından zorunludur. Bir mümin, kazancının helal olması için azami derecede gayret göstermeli, haram maldan, gayrimeşru kazançtan uzak durmalıdır.

ABDÜLGANİ GÜMÜŞLÜ

Allah Teala, canlılar içerisinde insana en güzel şekli vermiş; suretini elif gibi dik, alnını ak, yüzünü temiz kılmıştır. İnsanoğlu birçok yönüyle diğer canlılardan farklıdır. Bunlardan biri de ağzına lokma koyarken yüzünün yere değil semaya bakmasıdır. Bu davranış bile insanoğlunun ne denli muhterem olduğunu göstermektedir.

Bize emanet olan bedenimizi Allah (c.c) en temiz surette yaratmış ve bizden kazancımızı helal yoldan kazanıp helal gıdalarla beslenmemizi istemiştir. Kazancı helal olan ve helal lokma yiyen kişinin duası kabul, bedeni sıhhatli olur. Helal olana yönelen kişi haramdan uzak durur. Allah’ın haram kıldığı şeylerden uzak durmak ise son nefeste imanla gitmeye vesile olur.

Yalnız Haramdan Değil, Şüpheliden de Kaçmak

Kazancın helal olmasına dikkat etmek, Allah’ın bize emanet ettiği bedenin ve malın temizliği, bunların ahirette hesabının verilebilmesi açısından zorunludur. Bir mümin, kazancının helal olması için azami derecede gayret göstermeli; haram maldan, gayrimeşru kazançtan uzak durmalıdır. Kolay elde edilebilir olan haram kazancın tuzaklarına düşüp helal olanı terketmemeli, harama el sürmemelidir. Helal kazanç damla damla gelirken, haram kazanç sağanak halinde yağabilir. Ancak bu yağış zamanla korkunç bir sele dönüşür, önünde ne var ne yoksa helak eder. Kişinin hem dünyasını hem ahiretini mahveder.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi ARALIK 2018 sayısında.