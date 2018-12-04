“Bana Ne Ya, Ben Babamdan İzin Aldım”

Hayır, bugün çikolata yemek yok” ya da “Dışarı çıkmana izin vermiyorum” dediğinizde çocuğunuz, “Bana ne ya, ben babamdan izin aldım” diyerek karşılık veriyorsa; hayırlı olsun, evladınız siyasete ilk adımını atmış demektir.

PERİHAN MURAT

Hayır, bugün çikolata yemek yok” ya da “Dışarı çıkmana izin vermiyorum” dediğinizde çocuğunuz, “Bana ne ya, ben babamdan izin aldım” diyerek karşılık veriyorsa; hayırlı olsun, evladınız siyasete ilk adımını atmış demektir.

Çocuklar çok iyi birer gözlemcilerdir. Evin içinde belirli bir yaşa kadar anne babanın tepkilerini takip eder, kime nasıl davranılacağını yavaş yavaş keşfederler. Babasının kızacağı şeyleri, annesinin onu savunacağı yerleri ya da tam tersi tepkileri kendi lehlerine çevirecek pratikliğe ulaşabilirler. Bu ince politik yaklaşım aslında anne babanın kendi içinde yaşadığı bazı tutarsızlıkların da habercisidir. Özellikle birinin “evet” dediğine diğeri “hayır” diyorsa, doğal olarak çocuk kendi yapmak istediğini destekleyen tarafa yönelmeye başlayacaktır. Her konuda ortak bir fikre sahip olmak zordur elbet fakat özellikle sınırları belirleme hususunda ebeveynlerin ortak paydada buluşmaya son derece dikkat etmesi gerekmektedir. Ebeveynlerin kendi aralarında çelişkiye düşmeleri, çocukların gözünde anne baba otoritesini sarsabilir. Böylece çocuklar da “Annem izin vermez ama babam nasıl olsa izin veriyor”, “Annemden izin alsam yeter”, “Buna annem kızar, en iyisi ona hiç sormadan babamdan izin alayım” diye düşünerek kendilerince kaçış yolları bulabilirler.

Uzmanlar çoğunlukla çocuğun neyin doğru neyin yanlış olduğuna karar veremez hale gelmesini anne baba davranışlarındaki tutarsızlığa bağlamaktadır.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi ARALIK 2018 sayısında.