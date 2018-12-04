Artık Öfkemi Kontrol Edemiyorum

Ben 32 yaşındayım, evliyim ve beş yaşında bir oğlum var. İş yerinde çok stresli bir ortamda çalışıyorum. Evin sorumluluğu, işlerin stresi beni giderek sinirli biri haline getiriyor.

PSİKOLOG CEMİLE AKDAĞ ÇEBİ

Merhaba Cemile Hanım,

Ben 32 yaşındayım, evliyim ve beş yaşında bir oğlum var. İş yerinde çok stresli bir ortamda çalışıyorum. Evin sorumluluğu, işlerin stresi beni giderek sinirli biri haline getiriyor. Eskiden daha sakin ve sabırlıyken şimdi her şeye karşı daha öfkeliyim. Geçtiğimiz günlerde oğluma karşı çok sert davrandığım için eşimle tartıştık. Oğlum uzun süre benden korktu. Sinirlendiğimde kendimi kontrol edemediğim anlar oluyor. Özellikle trafikte, iş yerinde çabuk öfkelenip kavga ettiğim zamanlar önceden de olmuştu ama evde bunu yapmıyordum. Şimdi oğluma ve eşime karşı da öfkemi kontrol edemez hale gelmem beni endişelendirmeye başladı. Pişman oluyorum ama iş işten geçmiş oluyor. Bu konuda ne yapmam gerek? Öfkelendiğimde nasıl davranmalıyım, bilmiyorum.

Gökhan E.

Kıymetli Okuyucumuz,

Bütün temel duygular gibi öfke de doğru şekilde, doğru yerde ve doğru zamanda kullanıldığında yönetilebilir ve işe yarayan bir duyguya dönüştürülebilir. Bu yüzden öfkeden kaçmak yerine onu tanımak ve hayatınızda işlevsel hale getirmek uzun vadede daha anlamlı bir çözüm olacaktır.

Öfke, bir tehdite karşı bizi uyaran ve korunmamızı sağlayan doğal bir tepkidir. Örneğin, biri sevdiklerinize zarar veriyorsa sinirlenmeniz normaldir. Fakat bu öfkenin sınırlarını kontrol edememek başka bir durumdur.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi ARALIK 2018 sayısında.